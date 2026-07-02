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Mundial 2026

Qué pasa si Suiza y Argelia empatan por el Mundial 2026

En Vancouver los europeos y africanos se enfrentarán por un lugar en octavos de final.

Suiza y Argelia se enfrentan por el Mundial.
© GettySuiza y Argelia se enfrentan por el Mundial.

En el BC Place de Vancouver, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Suiza (1° Grupo B) se enfrenta a la Selección de Argelia (3° Grupo J), en búsqueda de un boleto a los octavos de final, donde esperarán por el ganador del cruce entre Ghana y Colombia.

El elenco suizo llegó a esta instancia luego de ganar su grupo con siete puntos en tres presentaciones, producto de dos victorias y un empate. En esta instancia buscará volver a ganar un partido de mata-mata tras 62 años, ya que la última vez que lo logró fue en 1954, cuando casualmente fue local.

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Argelia, por su parte, pasó como uno de los mejores terceros del certamen, ya que en el Grupo J consiguió cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota. En su historia nunca pudo ganar un partido de playoff, por lo que buscará romper con esta racha.

Qué pasa si Suiza y Argelia empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

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Marco D'Arcangelo
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