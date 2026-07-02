En Vancouver los europeos y africanos se enfrentarán por un lugar en octavos de final.

En el BC Place de Vancouver, por los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Suiza (1° Grupo B) se enfrenta a la Selección de Argelia (3° Grupo J), en búsqueda de un boleto a los octavos de final, donde esperarán por el ganador del cruce entre Ghana y Colombia.

El elenco suizo llegó a esta instancia luego de ganar su grupo con siete puntos en tres presentaciones, producto de dos victorias y un empate. En esta instancia buscará volver a ganar un partido de mata-mata tras 62 años, ya que la última vez que lo logró fue en 1954, cuando casualmente fue local.

Argelia, por su parte, pasó como uno de los mejores terceros del certamen, ya que en el Grupo J consiguió cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota. En su historia nunca pudo ganar un partido de playoff, por lo que buscará romper con esta racha.

Qué pasa si Suiza y Argelia empatan por el Mundial 2026

En caso de igualdad entre estos dos equipos a lo largo de los 90 minutos de juego reglamentarios, el partido se desempatará a través del tiempo suplementario, que dura 30 minutos y que consta de dos tiempos de 15 cada uno. De persistir la igualdad, definirán por penales.

Las formaciones del partido