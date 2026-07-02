En el Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá, los suizos y argelinos disputan un partido decisivo para definir su futuro en el Mundial 2026.

Este jueves 2 de julio se enfrentan Suiza y Argelia por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio BC Place de Vancouver. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para asegurar su pase a los octavos de final en una llave de eliminación directa que promete máxima tensión (el ganador irá contra Colombia o Ghana).

Durante la fase de grupos, el combinado suizo dirigido por Murat Yakin demostró una gran solidez y finalizó como líder invicto del Grupo B. Con victorias ante Bosnia y Herzegovina (4-1) y Canadá (2-1), sumado a un empate inicial frente a Qatar (1-1), la escuadra europea llega a este trascendental partido con la confianza por las nubes y el cartel de favorita para avanzar.

Por su parte, el seleccionado de Argelia, comandado curiosamente por el exentrenador de Suiza, Vladimir Petković, llega tras conseguir una agónica clasificación. Luego de caer ante Argentina (3-0) y vencer a Jordania (2-1), los africanos sellaron su boleto como uno de los mejores terceros tras igualar 3-3 ante Austria en un partido electrizante, y ahora intentarán dar el gran golpe en suelo canadiense.

BC Place Vancouver, Canadá.

¿Qué canal pasa Suiza vs. Argelia?

El partido entre Suiza y Argelia, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y DAZN, además del streaming de DGO.

¿A qué hora se juega Suiza vs. Argelia?

Los seleccionados de Suiza y Argelia se encontrarán frente a frente en la medianoche que conecta al jueves 2 con el viernes 3 de julio, desde las 00:00 horas de la República Argentina (20:00 hora local), en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

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Terna arbitral de Suiza vs. Argelia