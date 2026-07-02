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Cómo ver en vivo y online Suiza vs. Argelia por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

En el Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá, los suizos y argelinos disputan un partido decisivo para definir su futuro en el Mundial 2026.

Suiza y Argelia se enfrentan por los octavos de final del Mundial.
© Getty ImagesSuiza y Argelia se enfrentan por los octavos de final del Mundial.

Este jueves 2 de julio se enfrentan Suiza y Argelia por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio BC Place de Vancouver. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para asegurar su pase a los octavos de final en una llave de eliminación directa que promete máxima tensión (el ganador irá contra Colombia o Ghana).

Durante la fase de grupos, el combinado suizo dirigido por Murat Yakin demostró una gran solidez y finalizó como líder invicto del Grupo B. Con victorias ante Bosnia y Herzegovina (4-1) y Canadá (2-1), sumado a un empate inicial frente a Qatar (1-1), la escuadra europea llega a este trascendental partido con la confianza por las nubes y el cartel de favorita para avanzar.

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Por su parte, el seleccionado de Argelia, comandado curiosamente por el exentrenador de Suiza, Vladimir Petković, llega tras conseguir una agónica clasificación. Luego de caer ante Argentina (3-0) y vencer a Jordania (2-1), los africanos sellaron su boleto como uno de los mejores terceros tras igualar 3-3 ante Austria en un partido electrizante, y ahora intentarán dar el gran golpe en suelo canadiense.

BC Place Vancouver, Canadá.

BC Place Vancouver, Canadá.

¿Qué canal pasa Suiza vs. Argelia?

El partido entre Suiza y Argelia, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y DAZN, además del streaming de DGO.

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¿A qué hora se juega Suiza vs. Argelia?

Los seleccionados de Suiza y Argelia se encontrarán frente a frente en la medianoche que conecta al jueves 2 con el viernes 3 de julio, desde las 00:00 horas de la República Argentina (20:00 hora local), en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Terna arbitral de Suiza vs. Argelia

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)
  • Asistente 2: Facundo Rodriguez (Argentina)
  • Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)
  • Quinto árbitro: Michael Orué (Perú)
  • VAR: Hernan Mastrángelo (Argentina)
  • AVAR: Erick Miranda (México)
  • SVAR: Juan Lara (Chile)
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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