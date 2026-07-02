Quién es Yael Falcón Pérez, el árbitro de Suiza vs. Argelia en el Mundial 2026

El juez argentino fue designado por la FIFA para impartir justicia en este duelo clave de los 16avos de final. Repasamos su perfil, su trayectoria y su heroico acto que salvó una vida en pleno campo de juego.

Este jueves 2 de julio, las selecciones de Suiza y Argelia se ven las caras en el Estadio BC Place de Vancouver por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para este trascendental encuentro de eliminación directa, la FIFA decidió confiar en el arbitraje sudamericano y designó al argentino Yael Falcón Pérez como el encargado de impartir justicia.

Acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes de línea, Falcón Pérez afronta uno de los grandes retos de su carrera profesional en la máxima cita de la redonda. Pero, ¿quién es este colegiado que se ha ganado un lugar de privilegio en la élite del arbitraje internacional?

Yael Falcón Pérez, el árbitro designado para Suiza – Argelia. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Trayectoria y ascenso de Yael Falcón Pérez

Nacido el 4 de diciembre de 1988 en la provincia de Buenos Aires, Falcón Pérez tiene 37 años y una carrera en constante ascenso. Hizo su debut en la Primera División del fútbol argentino a principios de 2019 y rápidamente comenzó a destacarse por su condición atlética, su firmeza para llevar los partidos y su personalidad.

Gracias a sus buenas actuaciones, recibió la tan ansiada insignia internacional de la FIFA en 2022. A partir de allí, su rodaje fuera de Argentina creció de manera exponencial: dirigió en el Campeonato Sudamericano Sub-20, tuvo una destacada labor en el Mundial Sub-20 de 2023 disputado en su país natal y sumó valiosa experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que terminó de catapultarlo en la consideración para este Mundial 2026. En el ámbito doméstico, ya sabe lo que es lidiar con presiones extremas tras haber dirigido el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors.

Yael Falcón Pérez, árbitro argentino. (Marcelo Endelli/Getty Images)

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El día que se convirtió en héroe y salvó una vida

Más allá de sus estadísticas y tarjetas, la historia de Falcón Pérez tiene un capítulo humano inolvidable. Fuera del arbitraje, Yael se recibió de profesor de Educación Física y, fundamentalmente, ejerció como guardavidas (salvavidas). Esa vocación y conocimiento en primeros auxilios le permitieron evitar una tragedia en el año 2017.

Durante un partido del ascenso argentino entre San Martín de Burzaco y Juventud Unida, el jugador Isaías Alegre sufrió un choque de cabezas y cayó desplomado al césped, comenzando a convulsionar. Mientras el pánico invadía el estadio, Falcón Pérez reaccionó con total frialdad: le realizó maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y logró estabilizarlo antes de la llegada de la ambulancia. Por este acto heroico, fue condecorado y homenajeado tanto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como por el Comité Olímpico Argentino.

Estadísticas y estilo de arbitraje

Dentro de la cancha, el bonaerense se caracteriza por intentar darle fluidez al juego, siendo un árbitro que busca estar siempre cerca de las jugadas apoyándose en su excelente estado físico. Según los portales de estadísticas arbitrales, suele tener un promedio moderado de amonestaciones, pero no le tiembla el pulso a la hora de sancionar faltas dentro del área o expulsar si la vehemencia de la jugada lo requiere.

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Yael Falcón Pérez, el árbitro argentino que dice presente en 16avos del Mundial.

Terna arbitral de Suiza vs. Argelia