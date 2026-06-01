Debutó a los 14 años y lo compró Real Madrid: Martin Odegaard, la figura de Noruega en el Mundial 2026

El capitán de Arsenal es el futbolista más joven en debutar con su selección y va a disputar su primera Copa del Mundo.

Martin Odegaard ya ultima detalles para ser el capitán de la Selección de Noruega en su debut absoluto en la Copa del Mundo 2026 que comienza el próximo jueves 11 de junio. En ese sentido, en la previa de la cita máxima que se disputa en Norteamérica y finaliza el domingo 19 de julio, BOLAVIP averiguó la historia de la máxima figura del combinado nacional europeo.

Nacido el 17 de diciembre de 1998 en Drammen, Buskerud, el nórdico de 27 años comenzó su camino en el fútbol en un club local llamado Drammen Strong. Luego, dio el paso a Strømsgodset IF y rompió un récord porque debutó profesionalmente a los 14 años. No conforme con eso, fue el más joven en tener su estreno con Noruega y ahora, junto a Erling Haaland, quieren dar la sorpresa.

Martin Odegaard y Erling Haaland en la Selección de Noruega.

Un dato importante a tener en cuenta es que su padre fue futbolista. Hans Erik Odegaard se convirtió en su mentor y hasta le construyó un campo de entrenamiento con césped artificial en su casa, con el único objetivo de que perfeccione su técnica con la pelota. Con ese rápido aprendizaje, a los 15 años jugó una Eurocopa y fue el más joven en disputar dicho certamen.

A esa cortísima edad, en plena adolescencia y en ciclo escolar, Real Madrid desembolsó 2,8 millones de euros para asegurarse su talento, ganándole la pulseada a otros gigantes europeos. Meses más tarde, debutó oficialmente y su ingreso fue reemplazando a Cristiano Ronaldo para tener sus primeros minutos de juego con el conjunto merengue apenas con 16 años.

Martin Odegaard ingresó por Cristiano Ronaldo en su debut en Real Madrid. (Getty Images)

Publicidad

Sin minutos en el elenco madrileño, Martin tuvo 3 préstamos consecutivos en busca de rodaje: Heerenveen y Vitesse, ambos de Países bajos para crecer como jugador, y Real Sociedad, donde terminó de convertirse en un futbolista de elite. En 2021 salió cedido a Arsenal y luego lo compró definitivamente, donde se transformó en capitán y acaba de salir campeón de la Premier League.

Desde su debut absoluto en la Mayor, Martin Odegaard disputó un total de 67 partidos con la camiseta de la Selección de Noruega y en este lapso de tiempo ya convirtió 4 goles. Toda esta cantidad de encuentros se dieron entre su participación en la UEFA Nations League, Eurocopa, Eliminatorias Europeas y Amistosos internacionales. Y ahora, va por su primer Mundial.

Martin Odegaard, capitán de Arsenal. (Getty Images)

Publicidad

El fixture de Noruega en el Mundial 2026

La lista de convocados de Noruega para el Mundial 2026