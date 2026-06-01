Odsonne Edouard rechazó jugar el Mundial con la Selección de Haití: “Debo ganármelo”

El ex Crystal Palace y Celtic no quiso disputar su primera Copa del Mundo porque no estuvo en la clasificación.

Odsonne Edouard es uno de los futbolistas que mayor protagonismo tuvo en las últimas horas, luego de que renunció a jugar la Copa del Mundo 2026. Para sorpresa de todos y más aún con la posibilidad concreta de ser convocado a la Selección de Haití, él optó por desperdiciar la chance de disputar la cita máxima que comienza el próximo jueves 11 de junio en Norteamérica.

El combinado nacional caribeño jugará su segundo Mundial en su historia, por lo que toda la nación está ante un evento prácticamente inédito. Tal como lo asignó el sorteo de la FIFA realizado hace meses, compartirá el grupo con Brasil, Escocia y Marruecos, siendo claramente el elenco más débil de su zona pero con el objetivo de dar la sorpresa y complicar a alguno de los candidatos.

Odsonne Edouard, durante su estadía en Crystal Palace. (Getty Images)

Lo cierto es que Odsonne rechazó disputar el Mundial 2026 con Haití. Aunque esa es apenas la decisión, el motivo también llamó la atención de todo el ambiente del fútbol. La razón que lo llevó a tener esa determinación fue que no estuvo en las Eliminatorias donde el conjunto centroamericano consiguió la clasificación al certamen más importante del planeta a nivel selecciones.

De hecho, sin ir más lejos, él mismo rompió el silencio para dar a conocer el propósito de esta inesperada resolución. “Los jugadores lucharon para clasificarse y yo no podía aparecer en el último momento para aprovecharme“, confesó Edouard en una entrevista que brindó recientemente. Inmediatamente después, el atacante sentenció: “Si voy a jugarlo, debo ganármelo”.

Odsonne Edouard, durante su estadía en Celtic. (Getty Images)

Publicidad

Un dato importante a tener en cuenta es que nació en Kourou, Guyana Francesa, por lo que su nacionalidad es francés. Sin embargo, debido a sus raíces, estaba todo dado para que se sume a la selección de Haití, país que lleva en la sangre por sus antecesores. Pero en contramarcha de lo que esperaba el ambiente del fútbol, Edouard resolvió no jugar el Mundial 2026 por ‘respeto’.

El delantero de 28 años surgió de las divisiones inferiores de PSG, etapa en la que perteneció a las categorías juveniles Sub-17 y Sub-18 de Francia. Luego de aquella época de joven, finalmente tuvo su debut como futbolista profesional en Toulouse. Más tarde, vistió la camiseta de Celtic y también pasó por Crystal Palace y Leicester City. En la actualidad, representa a Lens en Francia.

Odsonne Edouard, durante su estadía en Crystal Palace. (Getty Images)

Publicidad

El fixture de Haití en el Mundial 2026

La lista de convocados de Haití para el Mundial 2026