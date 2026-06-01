La estadounidense confirmó su regreso y jugará el torneo de Queen’s en dobles, alimentando la ilusión de una última aparición en Wimbledon.

El tenis mundial se encuentra paralizado. Y pese a estar desarrollándose el Roland Garros en París, la bomba llega desde Inglaterra: Serena Williams confirmó su regreso al circuito profesional. Sí, a sus 44 años y tras casi cuatro temporadas alejada del deporte, la ganadora de 23 Grand Slams retornará a las canchas durante la gira sobre césped.

La noticia fue anunciada este lunes por el propio circuito WTA, revelando que la menor de las hermanas aceptó una invitación para jugar el torneo de Queen’s, que comenzará el próximo 8 de junio, en Londres. Estará participando en el formato de dobles junto a la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años.

Igualmente, la aparición de Serena en Queen’s tiene un factor secreto que ilusiona a todos sus fanáticos: le servirá como torneo de preparación para itentar decir presente en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. La Reina quiere tener un último baile en All England, donde levantó siete títulos de singles y otros siete de dobles.

“Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El césped me ha dado algunos de los momentos más especiales de mi carrera y estoy emocionada por volver a competir en uno de los escenarios más icónicos de este deporte“, expresó Serna a través de declaraciones difundidas por la propia organización del torneo tras dar a conocer su presencia.

US Open 2022, la última vez que Serena Williams pisó una cancha de tenis profesionalmente (Getty).

Para recordar la última vez que la ex número 1 ingresó a una cancha es necesario remontarse al el US Open 2022. Si bien nunca anunció oficialmente su retiro profesional, en aquel entonces anunció que afrontaría una “evolución” en su vida que la llevaría a estar “alejada del tenis”. Tras aquel aviso, su extensa desaparición del circuito invitó a creer que había colgado la raqueta para siempre. Sin embargo, cuatro años después vuelve a decir presente.

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Los indicios que encendieron los rumores de la vuelta

Más allá de la revolución que generó el anuncio, el regreso de Serena al tenis profesional venía siendo un tópico rodeado de especulaciones desde hace meses. Los primeros rumores surgieron a fines del año pasado, cuando se viralizaron imágenes de su impactante cambio físico, en el que perdió 14 kilos. Fue cuestión de tiempo para que los fanáticos lo relacionen con un intento de puesta a punto para tomar nuevamente la raqueta.

Luego, la ola especulativa siguió creciendo cuando salió a la luz el pedido de Serena por ingresar al control antidopaje de la ITIA, requisito que se presenta excluyente para poder jugar profesionalmente. No obstante, fue allí cuando la estadounidense rompió el silencio con un tajante comunicado. “Dios mío, NO voy a volver. Estos rumores son una locura“, escribió en sus redes sociales, intentando disipar las versiones. Aunque no hubo caso.

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Posiblemente asumiendo que su regreso ya era un secreto a voces, con el correr de las semanas Williams comenzó a mostrarse entrenando con frecuencia. Y el posteo definitivo llegó en las últimas horas. “Las buenas noticias viajan rápido“, fue la descripción de la publicación con la que ratificó su renacer tenístico. Momento de regresar a las canchas.

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