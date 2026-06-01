Atento Scaloni: Austria, rival de Argentina en el Mundial, venció a Túnez con diez y se despidió de su público

El conjunto europeo derrotó 1-0 a los africanos, con gol de Sabitzer, pese a jugar más de una hora con uno menos por la expulsión de Laimer.

Austria, uno de los rivales que tendrá la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, derrotó 1-0 a Túnez, este lunes en Viena, en un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo. Con gol de Marcel Sabitzer, el conjunto europeo logró quedarse con la victoria, pese a jugar más de una hora con un futbolista menos, y dejó buenas sensaciones a pocas semanas del debut mundialista.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick presentó una formación muy cercana a la que se perfila como titular para el Mundial y asumió el protagonismo desde el inicio del encuentro. Sin embargo, el desarrollo se modificó rápidamente a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Konrad Laimer fue expulsado y dejó a los austríacos con diez jugadores. A partir de allí, el conjunto europeo debió replegarse por momentos y resistir los avances tunecinos, aunque sin perder del todo el control emocional del partido.

La diferencia terminó llegando en el complemento gracias a Sabitzer, una de las principales figuras del plantel. A los 64 minutos, el mediocampista apareció entre los centrales, conectó un pase al medio y definió al primer palo para marcar el único gol del partido. Luego del tanto, Austria sostuvo la ventaja mostrando orden defensivo y una buena respuesta física pese a la inferioridad numérica.

#Mundial2026 | ¡ATENCIÓN ARGENTINA! Sabtizer marcó el 1-0 de #Austria 🇦🇹 ante #Túnez 🇹🇳 en su preparación de cara a la Copa del Mundo. pic.twitter.com/H6r8y7rffK — Senior Prode ⭐⭐⭐ (@ElProdeOriginal) June 1, 2026

Qué sigue para Austria antes del Mundial

El amistoso representó la última prueba formal de preparación para los austríacos antes de viajar a Norteamérica. El próximo 10 de junio disputarán su segundo y último encuentro preparatorio frente a Guatemala, en el Rose Bowl de Pasadena, ya en territorio estadounidense y un solo día del inicio del certamen.

Argentina enfrentará a Austria el próximo 22 de junio, por la segunda fecha de la fase de grupos. El equipo de Lionel Scaloni debutará previamente ante Argelia y cerrará su participación frente a Jordania. Por su parte, el rival austríaco de turno, Túnez, integrará el Grupo F junto a Suecia, Japón y Países Bajos.

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Los convocados de Austria para el Mundial