Atento Scaloni: Austria, rival de Argentina en el Mundial, venció a Túnez con diez y se despidió de su público

Austria, uno de los rivales que tendrá la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, derrotó 1-0 a Túnez, este lunes en Viena, en un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo. Con gol de Marcel Sabitzer, el conjunto europeo logró quedarse con la victoria, pese a jugar más de una hora con un futbolista menos, y dejó buenas sensaciones a pocas semanas del debut mundialista.
El equipo dirigido por Ralf Rangnick presentó una formación muy cercana a la que se perfila como titular para el Mundial y asumió el protagonismo desde el inicio del encuentro. Sin embargo, el desarrollo se modificó rápidamente a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Konrad Laimer fue expulsado y dejó a los austríacos con diez jugadores. A partir de allí, el conjunto europeo debió replegarse por momentos y resistir los avances tunecinos, aunque sin perder del todo el control emocional del partido.
La diferencia terminó llegando en el complemento gracias a Sabitzer, una de las principales figuras del plantel. A los 64 minutos, el mediocampista apareció entre los centrales, conectó un pase al medio y definió al primer palo para marcar el único gol del partido. Luego del tanto, Austria sostuvo la ventaja mostrando orden defensivo y una buena respuesta física pese a la inferioridad numérica.
#Mundial2026 | ¡ATENCIÓN ARGENTINA! Sabtizer marcó el 1-0 de #Austria 🇦🇹 ante #Túnez 🇹🇳 en su preparación de cara a la Copa del Mundo. pic.twitter.com/H6r8y7rffK— Senior Prode ⭐⭐⭐ (@ElProdeOriginal) June 1, 2026
Qué sigue para Austria antes del Mundial
El amistoso representó la última prueba formal de preparación para los austríacos antes de viajar a Norteamérica. El próximo 10 de junio disputarán su segundo y último encuentro preparatorio frente a Guatemala, en el Rose Bowl de Pasadena, ya en territorio estadounidense y un solo día del inicio del certamen.
Argentina enfrentará a Austria el próximo 22 de junio, por la segunda fecha de la fase de grupos. El equipo de Lionel Scaloni debutará previamente ante Argelia y cerrará su participación frente a Jordania. Por su parte, el rival austríaco de turno, Túnez, integrará el Grupo F junto a Suecia, Japón y Países Bajos.
Los convocados de Austria para el Mundial
- ARQUEROS: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).
- DEFENSORES: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).
- VOLANTES: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo).
- DELANTEROS: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK).
- DT: Ralg Rangnick