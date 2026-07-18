Argentina y España se verán las caras el próximo domingo a partir de las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Se viene el partido más importante del año: Argentina y España definen en Nueva Jersey quién será el próximo campeón del Mundial 2026. Nadie se quiere perder este encuentro y mucho menos quienes saben lo que es levantar la Copa del Mundo. Joan Capdevilla es uno de ellos ya que la conquistó en 2010 con aquella recordada selección conducida por Vicente Del Bosque.

Lamentablemente, Joan Capdevilla no podrá estar en la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya que desde Estados Unidos le negaron el permiso para ingresar al país. El ex futbolista recurrió a su cuenta de X para contar el problema y hasta llegó a pedirle ayuda al propio Donald Trump.

Capdevilla pidió ayuda por X

A través de su cuenta de X, el campeón del mundo con España compartió: “¡NECESITO AYUDA, DONALD TRUMP! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles.

No me puedo creer que no me permitan entrar en USA… y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol… Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida”. Cabe destacar que los ciudadanos europeos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos, pero sí que se les apruebe el ESTA, que es un permiso digital obligatorio.

¿Por qué Capdevilla no puede entrar a Estados Unidos?

El propio Joan Capdevilla dialogó con El Partidazo de COPE y dijo: “Estamos gestionando lo que es el viaje para la final con mis hijos y resulta que me han denegado el ESTA y que no puedo entrar a Estados Unidos. Me han denegado el mío y es porque en 2016 estuvo jugando un partido normal en Irán y se ve que por haber estado allí no puedes entrar a Estados Unidos a no ser que tengas otro visado o algo así”.

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Capdevilla ante Robben en la final del Mundial 2010. (Foto: Getty).

El cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVE

El exfutbolista Joan Capdevila no podrá ingresar a Estados Unidos para la final del Mundial.

no podrá ingresar a Estados Unidos para la final del Mundial. El gobierno de Estados Unidos denegó el permiso ESTA al campeón del mundo español.

denegó el permiso ESTA al campeón del mundo español. El motivo de la denegación fue que Capdevila jugó un partido en Irán en 2016.