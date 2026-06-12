Dibu Martínez quiere atajar en el debut de Argentina, pero su lesión preocupa: los gestos de dolor que mostró

El arquero sufrió una fractura en un dedo de su mano derecha y está en duda para el estreno ante Argelia el próximo martes 16.

El próximo martes 16 de junio, la Selección Argentina debuta oficialmente en la Copa del Mundo 2026, donde busca defender la corona conseguida en Qatar 2022. En ese sentido, todos los focos apuntan a Emiliano Martínez que está en plena recuperación, luego de sufrir una fractura en un dedo de la mano que le impide entrenarse con normalidad desde hace varias semanas.

El arquero sufrió una pequeña fractura en uno de sus dedos en la previa de la final de la Europa League que Aston Villa le ganó a Friburgo, pero atajó igual a pesar de la lesión. Por ese motivo, su rehabilitación llevó más tiempo de lo debido ya que se agravó el estado, por lo que es la gran duda para el estreno ante Argelia por una cuestión de tiempos.

¡LO CONFIRMA EL DIBU! Pulgar para arriba del arquero de la Selección Argentina para el martes ante Argelia.



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Lo cierto es que el Dibu fue exigido en el entrenamiento, con la clara intención de evaluar si está en condiciones de ser parte del equipo titular. De esta manera, el arquero protagonizó ejercicios para probar su mano y, lo que parecía ser una buena noticia, al final del trabajo se tornó en negativo. Esto se debe a que luego de su participación, no pudo ocultar el gesto de un fuerte dolor.

Con ese panorama sobre la mesa, en primer lugar hay que destacar que tardó más de lo normal en sacarse el guante. Para poder realizarlo, tuvo que hacer fuerza con el dedo fracturado y eso le generó un malestar insoportable que lejos estuvo de pasar desapercibido por las cámaras de los medios de comunicación deportivos que presenciaron la práctica albiceleste.

¡ATENCIÓN A ESTA IMÁGEN! El Dibu Martínez tuvo gestos de dolor al sacarse los guantes en el entrenamiento de la Selección Argentina.



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Bien se sabe que Lionel Scaloni no teme en exigir a sus dirigidos, por lo que él no fue la excepción. En ese sentido, el DT le pidió al entrenador de arqueros que lo ponga a prueba y es por eso que realizó distintos ejercicios que lo obligaban a utilizar ambas manos. Hasta allí, el oriundo de Mar del Plata había respondido de forma muy positiva, pero eso fue antes de aquella muestra de dolor.

¡ATENCIÓN! El Dibu Martínez atajando con las dos manos en el entrenamiento de la Selección Argentina.



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En otro momento del entrenamiento llevado a cabo en el predio de Kansas que utiliza la Selección Argentina, también descolgó centros con pelotas de vóley. Esta práctica se realiza para que pruebe el movimiento de la acción con normalidad, pero con un balón de menos peso para no afectar el dedo de la mano derecha que se fracturó hace pocas semanas en Europa.

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EL Dibu Martínez prueba su dedo descolgando centros con pelotas de Vóley en busca de llegar al partido vs. Argelia.



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El fixture de Argentina en el Mundial 2026

Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

ARQUEROS : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). DEFENSORES : Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senesi (Bournemouth – Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

: Gonzalo Montiel (River), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Otamendi (River), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senesi (Bournemouth – Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). VOLANTES : Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid).

: Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter) y José López (Palmeiras).