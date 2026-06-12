Cristiano Ronaldo, ambicioso de cara al Mundial con Portugal: “Soy muy positivo”

El astro de 41 años jugará su sexta Copa del Mundo y aseguró: "Es una buena generación que va a dar muchas alegrías".

Cristiano Ronaldo es una de las máximas figuras que disputará la Copa del Mundo 2026 e intentará hacer historia con la Selección de Portugal, que nunca consiguió la gloria. En ese mismo sentido, el capitán alzó la voz y le dejó un mensaje a la población de cara lo que será la participación del combinado nacional en la cita máxima llevada a cabo en Norteamérica.

Cabe recordar que el astro jugará su sexto Mundial y conseguirá un récord histórico ya que será el futbolista con más participaciones junto a Lionel Messi. Por otro lado, en esta edición el seleccionado luso comparte la zona K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo para definir la fase de grupos y los clasificados a los duelos de eliminación directa.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal. (Getty Images)

Lo cierto es que el delantero de 41 años le dejó un mensaje a los portugueses. “Lo más importante es empezar bien con el primer partido, el segundo y el tercero, pasar en primer lugar del grupo y a partir de ahí ir viendo partido a partido“, comenzó el discurso de Cristiano. Luego, añadió: “Pero no tenemos que ir ya con las expectativas de que vamos a ganar“.

Pocos segundos más tarde, continuó su relato y manifestó: “Creo que tiene que ser paso a paso, con calma“. No conforme con eso, el atacante de Al Nassr redobló la apuesta. “El camino se construye caminando, es decir, paso a paso, por eso empezar bien el Mundial creo que es lo más importante“, expresó Ronaldo en su rol de principal referente de la selección nacional.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal. (Getty Images)

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Por otro lado, se refirió al plantel que tiene como ladero para ir por la gloria. “Esta es una muy buena generación, una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses“, aseguró el experimentado. A su vez, el máximo goleador de todos los tiempos, fue aún más ambicioso y soltó: “Así que soy muy positivo: creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su opinión al respecto y habló de su estado físico. “Me siento muy bien. ¿No has estado viendo los partidos? No hay ninguna sorpresa en absoluto“, deslizó Cristiano Ronaldo de cara a la preocupación de los fanáticos. Y por último, culminó: “La preparación ha sido muy buena, porque hemos trabajado duro“.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal. (Getty Images)

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