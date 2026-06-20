Dónde juegan los futbolistas de Curazao, rival de Ecuador en el Mundial 2026

El combinado africano ocupa el 83° puesto en el ranking FIFA y cuenta con un plantel con 25 jugadores de origen neerlandés.

Curazao afronta un desafío clave en la segunda fecha del Mundial 2026. Tras sufrir una dura derrota por 7-1 ante Alemania en su estreno absoluto en una Copa del Mundo, el seleccionado caribeño busca dar el golpe frente a Ecuador y sumar los primeros puntos mundialistas de su historia.

Con una población cercana a los 150 mil habitantes, Curazao es la nación más pequeña én disputar alguna vez una Copa del Mundo. Lo hizo luego de una campaña histórica en las Eliminatorias de Concacaf, donde registró seis victorias, dos empates y ninguna derrota, racha que le permitió llegar al torneo ocupando el puesto 83 del ranking FIFA.

Al margen de los resultados, su plantel presenta una particularidad única: de los 26 convocados, solamente Tahith Chong nació en territorio curazoleño. Sí, los otros 25 jugadores nacieron en suelo neerlandés, pero eligieron defender los colores de la selección por sus raíces familiares y vínculos con la isla.

Esa conexión también se refleja en los clubes donde se desempeñan sus futbolistas. La Eredivisie y las categorías de ascenso de Países Bajos aportan a 12 jugadores de la convocatoria, aunque también hay representantes en Inglaterra, Turquía, Estados Unidos, Suiza, Arabia Saudita, Grecia, Bélgica, Israel e incluso Malasia.

Curazao quiere soñar en grande para el Mundial 2026 (Getty Images).

Ligas y equipos de los jugadores de Costa de Marfil

Arqueros

Eloy Room — Miami FC (Estados Unidos)

Tyrick Bodak — SC Telstar (Países Bajos)

Trevor Doornbusch — VVV-Venlo (Países Bajos)

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Defensores

Armando Obispo — PSV Eindhoven (Países Bajos)

Joshua Brenet — Kayserispor (Turquía)

Riechedly Bazoer — Konyaspor (Turquía)

Sherel Floranus — PEC Zwolle (Países Bajos)

Shurandy Sambo — Sparta Rotterdam (Países Bajos)

Deveron Fonville — NEC Nijmegen (Países Bajos)

Roshon Van Eijma — RKC Waalwijk (Países Bajos)

Jurien Gaari — Abha Club (Arabia Saudita)

Volantes

Leandro Bacuna — Igdir FK (Turquía)

Juninho Bacuna — FC Volendam (Países Bajos)

Livano Comenencia — FC Zürich (Suiza)

Tahith Chong — Sheffield United (Inglaterra)

Ar’jany Martha — Rotherham United (Inglaterra)

Tyrese Noslin — SC Telstar (Países Bajos)

Kevin Felida — FC Den Bosch (Países Bajos)

Godfried Roemeratoe — RKC Waalwijk (Países Bajos)

Delanteros

Sontje Hansen — Middlesbrough (Inglaterra)

Gervane Kastaneer — Terengganu FC (Malasia)

Kenji Gorré — Maccabi Haifa (Israel)

Jürgen Locadia — Miami FC (Estados Unidos)

Jeremy Antonisse — AE Kifisia (Grecia)

Jearl Margaritha — SK Beveren (Bélgica)

Bradley Kuwas — FC Volendam (Países Bajos)