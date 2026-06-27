Dónde juegan los futbolistas de Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026

Luego de las derrotas ante Austria y Argelia, la Selección de Jordania se despide de este Mundial 2026 contra Argentina en el estadio AT&T de Dallas.
Sin chance alguna de poder clasificar a 16avos de final, el combinado del Medio Oriente asiático tendrá una oportunidad histórica al medirse contra la vigente campeona del mundo. El encuentro, dirigido por el rumano Istvan Kovacs, está pautado para las 21 horas de Dallas, que son las 23 de Argentina.
De la mano de Jamal Sellam como entrenador, el combinado jordano tiene 14 futbolistas citados del ámbito local, mientras que solo dos militan las filas de clubes europeos. A continuación, un repaso uno por uno de los 26 citados que hoy se despiden de la Copa del Mundo.
Jordania, el último rival de Argentina en la fase de grupos del Mundial.
Los convocados de Jordania para el Mundial
ARQUEROS
- Yazid Abulaila (Al-Hussein SC Irbid, Jordania)
- Abdallah Al Fakhouri (Al-Wehdat SC, Jordania)
- Noureddin Bani Attiah (Al-Faisaly SC, Jordania)
DEFENSORES
- Mohammad Abualnadi (Selangor FC, Malasia)
- Husam Abu Dahab (Al-Faisaly SC, Jordania)
- Mohannad Abu Taha (Al-Orobah FC, Arabia Saudita)
- Yazan Al Arab (FC Seoul, Corea del Sur)
- Saed Al Rosan (Al-Hussein SC Irbid, Jordania)
- Anas Badawi (Al-Faisaly SC, Jordania)
- Abdallah Nasib (Al-Zawraa SC, Irak)
- Ihsan Haddad (Al-Hussein SC Irbid, Jordania)
- Saleem Obaid (Al-Hussein SC Irbid, Jordania)
- Mohammad Taha (Al-Hussein SC Irbid, Jordania)
VOLANTES
- Mohammad Al Dawoud (Al-Wehdat SC, Jordania)
- Nizar Al Rashdan (Qatar SC, Qatar)
- Noor Al Rawabdeh (Selangor FC, Malasia)
- Rajaei Ayed (Al-Hussein SC Irbid, Jordania)
- Amer Jamous (Al-Zawraa SC, Jordania)
- Yousef Qashi (Al-Hussein SC Irbid, Jordania)
- Ibrahim Sadeh (Al-Karma, Irak)
DELANTEROS
- Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca, Marruecos)
- Mousa Al Tamari (Stade de Rennes, Francia)
- Ali Azaizeh (Al-Shabab, Arabia Saudita)
- Odeh Fakhoury (Pyramids de Egipto)
- Ali Olwan (Al-Sailiya SC, Jordania)
- Ibrahim Sabra (NK Lokomotiva, Croacia)