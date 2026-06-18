Dónde juegan los futbolistas de Qatar que enfrentan a Canadá en el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó de la mejor manera para la Selección de Qatar. Tras empatar 1 a 1 sobre el final ante la Selección de Suiza en la primera fecha, el seleccionado asiático cosechó su primer punto en la historia de este certamen.

Sin futbolistas de renombre y con la gran mayoría jugando en su liga local, el combinado catarí buscará seguir haciendo historia para clasificar a los 16avos de final y así concretar la mejor participación del seleccionado en su segunda participación en la Copa del Mundo.

Además, cuenta con un experimentado entrenador, ya que el mismo es el español Julen Lopetegui, quien tuvo pasos por la Selección de España, así como también en Real Madrid, West Ham y Wolverhampton. Esta es su primera participación en un Mundial.

El plantel de Qatar para disputar el Mundial 2026

ARQUEROS : Mahmud Abunada (Al-Arabi), Meshaal Barsham (Al-Sadd) y Salah Zakaria (Al-Duhail).

: Mahmud Abunada (Al-Arabi), Meshaal Barsham (Al-Sadd) y Salah Zakaria (Al-Duhail). DEFENSORES : Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam El-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) y Al-Hashmi Al-Hussain (Alcorcón).

: Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam El-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) y Al-Hashmi Al-Hussain (Alcorcón). VOLANTES : Assim Madibo (Al-Gharafa), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Arabi) y Mohamed Naceur Al-Mannai (Al-Shamal).

: Assim Madibo (Al-Gharafa), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Arabi) y Mohamed Naceur Al-Mannai (Al-Shamal). DELANTEROS : Ahmed Al Ganehi (Al-Gharafa), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hassan Al-Haidos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Mohamed Surag (Al-Rayyan) y Yousef Abdulrazzaq (Al-Wakrah).

: Ahmed Al Ganehi (Al-Gharafa), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hassan Al-Haidos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Mohamed Surag (Al-Rayyan) y Yousef Abdulrazzaq (Al-Wakrah). DT: Julen Lopetegui.

El fixture de Qatar en el Mundial 2026

La tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026