Dónde juegan los futbolistas de Túnez que son parte del Mundial 2026

Un repaso por la lista de convocados del combinado tunecino de esta Copa del Mundo.

En el marco del partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo, Túnez y Japón se enfrentan este domingo desde la 1:00 de la madrugada en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026.

El partido se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, México, y tendrá una particularidad más que especial del lado tunecino: pese a que se trata del segundo partido en el Mundial para los africanos del norte, se dará el estreno de su entrenador, ya que Hervé Renard asumió luego de la goleada sufrida en el debut mundialista ante Suecia por 5 a 1.

Dentro del plantel que el entrenador con pasado en Arabia Saudita heredó de Sabri Lamouchi, existen distintas realidades entre los 26 jugadores convocados a esta Copa del Mundo. Seis de ellos juegan en el fútbol local, 19 en ligas europeas de primer y segundo orden y uno solo en la MLS. A continuación, un repaso uno por uno.

El seleccionado de Túnez en este Mundial

El plantel de Túnez para el Mundial: dónde juega cada uno de ellos

ARQUEROS

Aymen Dahmen – CS Sfaxien (Túnez)

Abdelmouhib Chamakh – Club Africain (Túnez)

Sabri Ben Hassen – ES Sahel (Túnez)

DEFENSORES:

Yan Valery – Young Boys (Suiza)

Moutaz Neffati – Norrkoping (Suecia)

Dylan Bronn – Servette FC (Suiza)

Montassar Talbi – FC Lorient (Francia)

Omar Rekik – Maribor (Eslovenia)

Adem Arous – Kasimpasa (Turquía)

Raed Chikhaoui – US Monastir (Túnez)

Ali Abdi – Niza (Francia)

Mohamed Amine Ben Hamida – Esperance (Túnez)

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VOLANTES:

Ellyes Skhiri – Eintracht Frankfurt​ (Alemania)

Mohamed Belhadj Mahmoud – FC Lugano (Suiza)

Rani Khedira – Union Berlin (Alemania)

Anis Ben Slimane – Norwich City (Inglaterra)

Mortadha Ben Ouanes – Kasimpasa (Turquía)

Ismael Gharbi – Augsburgo (Alemania)

Hannibal Mejbri – Burnley (Inglaterra)

DELANTEROS:

Khalil Ayari – PSG (Francia)

Elias Achouri – Copenhague (Dinamarca)

Elias Saad – Hannover 96 (Alemania)

Firas Chaouat – Club Africain (Túnez)

Hazem Mastouri – Dinamo Makhachkala (Rusia)

Rayan Elloumi – Vancouver Whitecaps FC (EEUU)

Sebastian Tounekti – Celtic FC (Escocia)

Las tablas del Mundial 2026