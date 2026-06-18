Dónde y en qué estadio están jugando México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Los anfitriones y asiáticos se enfrentan para completar la segunda fecha del Grupo A.

México y Corea del Sur abren su participación en la segunda fecha del Mundial 2026 y, a su vez, cierran el octavo día de competencia, luego de lo sucedido entre República Checa y Sudáfrica en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. En el caso de los anfitriones y asiáticos, su partido tendrá lugar en territorio mexicano, en Guadalajara.

México vs. Corea del Sur se está jugando en el Estadio Guadalajara, en Zapopán. El recinto, también conocido como Estadio Akron, es la casa de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX.

El Estadio Guadalajara fue inaugurado en 2010, tiene lugar para 46,355 espectadores y será sede de cuatro partidos de la Fase de Grupos en esta Copa del Mundo.

El Estadio Akron en su primera participación en este Mundial (Getty)

Los partidos a jugarse en el Estadio Guadalajara

República Checa 1-2 Corea del Sur (Fase de Grupos) – 11 de junio-

(Fase de Grupos) – 11 de junio- México vs. Corea del Sur (Fase de Grupos) – 18 de junio

(Fase de Grupos) – 18 de junio Colombia vs. RD Congo (Fase de Grupos) – 23 de junio

(Fase de Grupos) – 23 de junio Uruguay vs. España (Fase de Grupos) – 26 de junio

El fixture del Mundial 2026

Publicidad

Las tablas del Mundial 2026