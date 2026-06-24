Por qué no juega Son Heung-Min hoy en Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

El ex atacante de Tottenham se pierde el tercer compromiso de Corea del Sur, donde buscarán clasificar a 16avos de final.

Corea del Sur busca la clasificación a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en el Estadio BBVA, se enfrenta a Sudáfrica, que también mantiene chances de lograr el pasaje hacia la siguiente ronda. Pero para este encuentro trascendental, el entrenador Hong Myung-bo desistió de la presencia de Son Heung-Min.

El delantero y capitán del conjunto surcoreano no se encuentra entre los titulares por una decisión del estratega nacido en la ciudad de Seúl, ya que apuesta por la presencia de Hwang Hee-Chan, Lee Kang-in y Oh Hyeon-Gyu en el ataque.

De esta manera, el combinado asiático forma con la presencia de Seung-Gyu Kim; Han beom Lee, Kim Min-Jae, Gi-hiuk Lee; Young-woo Seol, Seung-Ho Paik, In-beom Hwang, Tae-seok Lee; Lee Kang-in, Hwang Hee-Chan; Oh Hyeon-Gyu.

Heung-Min Son no juega ante Sudáfrica. (Carl Recine/Getty Images)

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Chile: 21:00 horas

21:00 horas Bolivia: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Perú: 20:00 horas

20:00 horas México: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)

21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT) España: 03:00 horas (del jueves)

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¿Qué canal pasa Sudáfrica vs. Corea del Sur EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

Fixture del Grupo A del Mundial 2026

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026