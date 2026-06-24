Por qué no juega Son Heung-Min hoy en Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Corea del Sur busca la clasificación a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en el Estadio BBVA, se enfrenta a Sudáfrica, que también mantiene chances de lograr el pasaje hacia la siguiente ronda. Pero para este encuentro trascendental, el entrenador Hong Myung-bo desistió de la presencia de Son Heung-Min.
El delantero y capitán del conjunto surcoreano no se encuentra entre los titulares por una decisión del estratega nacido en la ciudad de Seúl, ya que apuesta por la presencia de Hwang Hee-Chan, Lee Kang-in y Oh Hyeon-Gyu en el ataque.
De esta manera, el combinado asiático forma con la presencia de Seung-Gyu Kim; Han beom Lee, Kim Min-Jae, Gi-hiuk Lee; Young-woo Seol, Seung-Ho Paik, In-beom Hwang, Tae-seok Lee; Lee Kang-in, Hwang Hee-Chan; Oh Hyeon-Gyu.
Heung-Min Son no juega ante Sudáfrica. (Carl Recine/Getty Images)
¿A qué hora juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
El partido se llevará a cabo este miércoles 24 de junio. A continuación, los horarios de inicio país por país:
- Argentina: 22:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- México: 19:00 horas
- Estados Unidos: 21:00 horas (ET) / 18:00 horas (PT)
- España: 03:00 horas (del jueves)
Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 EN VIVO: los ocho clasificados a 16avos de final hasta el momento
¿Qué canal pasa Sudáfrica vs. Corea del Sur EN VIVO por TV?
El partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de TyC Sports y DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.