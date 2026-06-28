Hong Myung-bo dejó su cargo tras la eliminación en fase de grupos, en medio de una feroz ola de críticas políticas y mediáticas que sacudió al fútbol surcoreano.

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una herida mucho más profunda que la deportiva. Y es que el golpe provocó la salida de su entrenador, Hong Myung-bo, quien decidió dar un paso al costado en medio de una llamativa ola de cuestionamientos políticos y mediáticos hacia su ciclo. Al punto que, previo a dimitir, fue blanco de críticas desde la televisión nacional y el propio presidente del país. Increíble, pero real.

El ciclo del entrenador llegó a su final este lunes, luego de que se confirmara que Corea del Sur ya no tenía posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros. De esa manera, se convirtió en el segundo director técnico que deja su cargo durante el Mundial 2026, después de que Steve Clarke, el seleccionador de Escocia hiciera lo propio tras la eliminación del conjunto británico.

“Me gustaría pedir disculpas sinceramente a los ciudadanos que aman el fútbol coreano y siempre han apoyado a la selección. Hoy deseo dimitir como entrenador de la selección“, expresó Hong previo a que el equipo dejara la en Guadalajara. El entrenador había asumido el cargo en julio de 2024 tras la salida de Jürgen Klinsmann.

Las expectativas alrededor de Corea del Sur eran altas para superar el grupo que compartía con México, República Checa y Sudáfrica. Sin embargo, después de un debut triunfal frente a los checos, encadenó derrotas consecutivas que lo dejaron dependiendo de otros resultados, ayuda que finalmente nunca llegó.

Corea del Sur se quedó sin entrenador luego de no pasar fase de grupos (Getty Images).

El escándalo a nivel nacional que desencadenó la eliminación

El entrenador no solo quedó expuesto por los resultados. En las últimas horas, protagonizó una imagen que recorrió el mundo cuando la cadena pública KBS emitió parte de una de sus conferencias de prensa con su rostro difuminado, un recurso que habitualmente utilizan en Corea del Sur para personas involucradas en escándalos o situaciones socialmente repudiadas.

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Inevitablemente, la decisión fue interpretada como una muestra del descontento generado por la eliminación, profundizando un clima ya deteriorado entre la selección y la prensa local, que durante el torneo estuvo atravesado por restricciones en la cobertura tras filtrarse críticas hacia los jugadores.

👀🇰🇷Luego de la eliminación en fase de grupos de COREA DEL SUR, el canal coreano KBS, como si fuera un criminal, DIFUMINÓ la cara del DT Hong Myung-bo, quien luego renunció al conocerse el fracaso mundialista. pic.twitter.com/0RHUYHLbY8 — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) June 28, 2026

Las críticas tampoco quedaron limitadas al ámbito mediático. Es que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, publicó un durísimo mensaje en sus redes sociales en el que responsabilizó directamente al entrenador del desempeño nacional en el Mundial. “Siento no solo confusión, sino también perplejidad ante este resultado inesperado“, escribió.

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Luego fue todavía más contundente: “Si se valora más a los aliados que a la competencia y se elige a una persona incompetente como comandante, el resultado es obvio“. Además, solicitó una investigación para analizar las causas del fracaso y revisar el proceso de conducción del seleccionado.

Las críticas hacia Hong Myung-bo, de todos modos, no comenzaron con la Copa del Mundo. Desde su designación en 2024, distintos sectores de la prensa y de la opinión pública cuestionaban el proceso mediante el cual fue elegido. De esta manera, la eliminación en primera ronda no hizo más que servir como la gota que rebalsó el vaso.

Datos clave

Hong Myung-bo renunció como DT de Corea del Sur tras la eliminación en fase de grupos del Mundial 2026.

renunció como DT de Corea del Sur tras la eliminación en fase de grupos del Mundial 2026. La cadena pública KBS difuminó el rostro del entrenador en una transmisión, reflejando el fuerte repudio social.

del entrenador en una transmisión, reflejando el fuerte repudio social. El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, criticó duramente su gestión y la tildó de incompetente.