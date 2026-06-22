Dónde y en qué estadio juega la Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de su segunda victoria consecutiva y así asegurarse la clasificación a los 16avos de final a falta de una jornada para la finalización de esta fase.

La sede de este encuentro es el AT&T Stadium de Arlington, en el Estado de Texas, casa de los Dallas Cowboys en la NFL que tiene capacidad para albergar a 80 mil espectadores, extensible a 100 mil de pie, y cuenta con un terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados la gran mayoría de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.

Construido en 2005 e inaugurado en 2009, el recinto que también cuenta con techo retráctil ya ha recibido importantes competencias de fútbol internacional, como la Copa Oro de Concacaf en 2009, 2011, 2013, 2017, 2021, 2023 y 2025; así como también la Copa América 2024. En la presente edición del Mundial, ya se disputaron otros partidos allí.

La Albiceleste no solo se enfrentará a Austria en este estadio, sino que también hará lo propio el próximo sábado 27 de junio a las 23.00 horas de Argentina, cuando juegue frente a Jordania por la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

El AT&T Stadium de Dallas.

9 partidos mundialistas para el AT&T Stadium

Países Bajos 2 vs. Japón 2 – 14 de junio

Inglaterra 4 vs. Croacia 2 – 17 de junio

Argentina vs. Austria – 22 de junio

Japón vs. Suecia – 25 de junio

Jordania vs. Argentina – 27 de junio

Dos partidos de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

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