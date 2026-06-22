La Selección Argentina este lunes 22 de junio se podría convertir en uno de los clasificados a los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El único marcador que le garantiza esa posibilidad es la victoria en el encuentro ante Austria que se llevará a cabo en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

No obstante, el empate también lo dejaría en la puerta de la siguiente ronda, pero debería esperar algunos resultados, además de su partido de la tercera jornada ante Jordania. Sin embargo, en ese caso, estaría en riesgo su posición ideal de líder del Grupo J.

Argentina, con el triunfo, se asegura el primer puesto

Si la Selección Argentina supera a la Austria de Ralf Rangnick, no solo que asegura su pasaje a los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sino que también sellará hacerlo como líder de su grupo, independientemente de lo que suceda en la última fecha contra Jordania, también en Dallas.

Esto se debe a que el principal criterio de desempate para definir la posición entre equipos con la misma cantidad de puntos es el resultado entre sí. Por lo que si Jordania (a priori el rival más débil de los primeros tres) no vence a Argelia, confirmará su presencia en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 3 de julio.

Vale mencionar que, además, una victoria frente a Austria (y que Jordania no le gane a Argelia) le dará a la Albiceleste mayor margen para preparar el primer cruce a eliminación directa. Como con Jordania no importará el resultado, Lionel Scaloni podrá dosificar las cargas y presentar un once con mayoría de jugadores que sumaron pocos minutos en las primeras dos presentaciones.

Asimismo, su contrincante en 16vos llegará con la lengua afuera, dado que el segundo del Grupo H se jugará el todo por el todo en la última jornada a disputarse el 27 de junio. España, primero con cuatro puntos, choca con Uruguay que está segundo con 2 unidades, en tanto que Cabo Verde, que también tiene dos puntos, se medirá a Arabia Saudita que es último con un solo punto.

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Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

En síntesis