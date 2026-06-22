Dónde y en qué estadio se está jugando Francia vs. Irak por el Mundial 2026

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un segundo. Así las cosas, este lunes 22 de junio, Francia e Irak se encuentran frente a frente en medio de un duelo de realidades dispares, con un elenco que comenzó ganando y con otro que arrancó perdiendo.
Bajo esa órbita, el Lincoln Financial Field Stadium de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, es el escenario designado para el partido entre franceses e iraquíes, por el Grupo I de la Copa del Mundo. Se trata de un duelo que tiene su puntapié inicial a las 18:00 horas de la República Argentina, en medio de una zona que también cuenta con Noruega y Senegal.
Con capacidad para albergar hasta 69.000 espectadores, el mencionado estadio de Filadelfia es uno de los más grandes que tiene esta Copa del Mundo. Dentro de su estructura se destaca su diseño abierto y también su imponente arquitectura ecológica, siendo icónico en la NFL, casa de los Philadelphia Eagles.
A lo largo del Mundial, no solo albergará este partido, sino que también cuenta con otros tantos de la fase de grupos y, por último, tendrá a uno de los cruces clave de los octavos de final del certamen.
El Lincoln Financial Field de Filadelfia. (Foto: Getty)
Los convocados de Francia e Irak para el Mundial
FRANCIA
- ARQUEROS: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens) y Brice Samba (Rennes).
- DEFENSORES: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Munich).
- VOLANTES: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG) y Rayan Cherki (Manchester City).
- DELANTEROS: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich) y Marcus Thuram (Inter).
- DT: Didier Deschamps.
IRAK
- ARQUEROS: Fahad Talib (Al-Talaba SC), Jalal Hassan (Al-Zawraa SC) y Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta).
- DEFENSORES: Hussein Ali (Pogoń Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port FC), Frans Dhia Putros (PERSIB Bandung), Akam Hashem (Al-Zawraa SC), Merchas Doski (Viktoria Pilzno) y Ahmed Yahya (Al-Shorta).
- VOLANTES: Zaid Ismail (Al-Talaba SC), Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08), Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Youssef Amyn (AEK Larnaka), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra FC), Ahmed Qasem (Nashville SC) y Ali Jasim (Al-Najma).
- DELANTEROS: Marko Farji (Venezia), Ali Al-Hamadi (Luton Town), Ali Yousif (Al-Talaba SC), Aymen Hussein (Al-Karma) y Mohanad Ali (Dibba SCC).
- DT: Graham Arnold.