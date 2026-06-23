Dónde y en qué estadio se está jugando Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

El partido clave para ambos seleccionados de cara a sus respectivos futuros en la Copa del Mundo tiene como escenario el BMO Field, en Toronto, Canadá.

Panamá y Croacia se enfrentan este martes por la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Un partido entre dos equipos necesitados, y que ambos cayeron en sus respectivos estrenos en el Grupo L de la Copa del Mundo, ante Ghana e Inglaterra. Ahora buscarán sumar sus primeros tres puntos, en el BMO Field de Toronto.

El Toronto Stadium es el estadio en el que se juega Panamá vs. Croacia por la Jornada 2 del Grupo L del Mundial 2026, un recinto con capacidad para 45 mil espectadores, luego de la ampliación temporal realizada para poder ser sede de esta copa del Mundo. Será la segunda presentación del conjunto centroamericano en este estadio.

Panamá ya jugó en el Toronto Stadium, cayendo ante Ghana por la mínima. (Getty)

Conocido en este torneo como Toronto Stadium por razones de patrocinio, el nombre real del estadio es BMO Field, y está ubicado en la ciudad de Toronto, dentro del estado de Ontario, en Canadá. En el pasado ha recibido competencias de la talla del Mundial Sub-20 de la FIFA en 2007, el Mundial Sub-20 Femenino en 2014 y la Copa Oro de la Concacaf en 2015.

El de este martes será el cuarto partido del Mundial 2026 que se disputará en el Toronto Stadium, de los seis pactados para disputarse allí en el torneo. Ya se jugaron Canadá vs. Bosnia (1-1), Ghana vs. Panamá (1-0) y Alemania vs. Costa de Marfil (2-1). Queda el duelo del próximo viernes entre Senegal e Irak y un partido de 16avos de final, entre los segundos de los grupo K y L.

Alemania le ganó por 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, el pasado sábado. (Getty)

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El BMO Field tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Es considerado el primer estadio construido específicamente para fútbol en el país y se destaca por su atmósfera íntima, similar a los recintos europeos.

Partidos del Mundial 2026 en el Toronto Stadium

Canadá 1-1 Bosnia – 12 de junio

Ghana 1-0 Panamá – 17 de junio

Alemania 2-1 Costa de Marfil – 20 de junio

Panamá vs. Croacia – 23 de junio

Senegal vs. Irak – 27 de junio

2º Grupo L vs. 2º Grupo K – 2 de julio – 16avos de final

Posiciones del Grupo L

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Fixture del Grupo L