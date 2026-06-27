¿Quién es el árbitro de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre americanos y europeos por la tercera jornada.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la tercera fecha del Grupo L, la Selección de Panamá se enfrenta a la Selección de Inglaterra en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona.

Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro. Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro qatarí Abdulrahman Al Jassim.

A sus 38 años, el referí nacido en Doha cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional. Al Jassim es uno de los jueces más consolidados del continente asiático, habiendo dirigido grandes torneos a nivel mundial, incluyendo partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 (donde impartió justicia en el partido por el tercer puesto entre Croacia y Marruecos), el Mundial de Clubes de la FIFA y finales de la Liga de Campeones de la AFC.

Abdulrahman Al Jassim. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Panamá vs. Inglaterra

Para este gran choque mundialista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el juez principal qatarí contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar) Árbitro asistente 1: Taleb Al Marri (Qatar)

Taleb Al Marri (Qatar) Árbitro asistente 2: Saoud Almaqaleh (Qatar)

Saoud Almaqaleh (Qatar) Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

Sandro Schärer (Suiza) Quinto árbitro: Stéphane de Almeida (Suiza)

Stéphane de Almeida (Suiza) VAR: Juan Lara (Chile)

Juan Lara (Chile) AVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Khamis Al Marri (Qatar) SVAR: Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudita)

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Las tablas del Mundial

El fixture del Mundial