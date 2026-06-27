Dónde y en qué estadio se está jugando Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre americanos y europeos por la tercera jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la tercera fecha del Grupo L, la Selección de Panamá se enfrenta a la Selección de Inglaterra en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este sábado 27 de junio, donde el conjunto canalero busca dar el golpe histórico frente a los creadores del fútbol, que intentan sellar su pase con puntaje ideal en este dramático cierre de la fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Panamá vs. Inglaterra?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo L es el imponente Estadio Nueva York Nueva Jersey (conocido habitualmente fuera de la competencia como MetLife Stadium), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, que cuenta con una impresionante capacidad para 82.500 espectadores, será también el templo que albergará la gran final del certamen.

El césped del estadio luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta gran jornada mundialista, consolidándose como una de las sedes estelares de la Copa del Mundo.

MetLife Stadium. (Foto: Getty).

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