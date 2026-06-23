Dónde ver EN VIVO y ONLINE Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026: canales de TV y streaming

Ambos seleccionados están obligados a sumar para no complicar sus chances de clasificar a dieciseisavos de final.

Panamá y Croacia se enfrentan este martes desde las 20, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Estadio de Toronto de Canadá y aparece como un duelo determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados, que llegan obligados a sumar luego de haber debutado con derrotas en la primera jornada.

Los fanáticos pueden seguir el partido en vivo a través de distintas plataformas. En Argentina, la transmisión está a cargo de TyC Sports y DSports, mientras que también puede verse de manera online mediante las plataformas de DGO y Paramount+.

En lo deportivo, se trata de una verdadera final anticipada. Panamá regresó a una Copa del Mundo dejando una imagen competitiva, pero terminó sufriendo una derrota agónica por 1-0 frente a Ghana en la última jugada del encuentro.

Del otro lado se encuentra una Croacia que también llega con urgencias. El equipo comandado por Zlatko Dalić, subcampeón mundial en 2018 y tercero en Qatar 2022, cayó por 4-2 frente a Inglaterra. Ninguno tiene margen de error de cara a la continuidad del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Croacia?

TV

TyC Sports (canales 101 en Flow, 629 en DirecTV y 1018 en Telecentro).

DSports (canales 610 y 1610 de DirecTV).

Streaming

DGO.

Paramount+.