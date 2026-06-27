Las posibles alineaciones de Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El combinado europeo, a un paso de los 16avos, se enfrenta a una escuadra canalera que ya se encuentra eliminada y busca despedirse del certamen con honor.

Este sábado 27 de junio, Panamá e Inglaterra se verán las caras por la tercera y última jornada del Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro se llevará a cabo en el emblemático Estadio Nueva York Nueva Jersey, también conocido como MetLife Stadium en East Rutherford, donde el conjunto británico buscará sellar su clasificación.

El presente de ambos seleccionados es diametralmente opuesto. Por un lado, el equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel atraviesa un momento de solidez: suma 4 puntos en sus primeras presentaciones (triunfo por 4-2 frente a Croacia y empate 0-0 ante Ghana), manteniéndose en lo más alto de la zona. Gracias a esto, el conjunto de Los Tres Leones tiene cierto margen, aunque necesita imperiosamente una victoria para asegurarse el liderato absoluto del grupo y evitar cruces complicados en los 16avos de final.

En la otra vereda, la historia de los canaleros es de decepción. El conjunto comandado por el hispano-danés Thomas Christiansen llega a esta instancia sin unidades, producto de dos dolorosas caídas iniciales frente a Ghana y Croacia. Para los panameños ya no hay mañana en la competencia: se encuentran matemáticamente eliminados y utilizarán este partido como una oportunidad para despedirse de la Copa del Mundo dejando una imagen digna frente a una potencia histórica del fútbol.

MetLife Stadium, Nueva Jersey.

La posible alineación de Panamá vs. Inglaterra

Sabiendo que es su última presentación, el combinado centroamericano apostaría por su esquema habitual, buscando cerrarle los espacios a los europeos y sorprender al contragolpe para conseguir su primer grito sagrado en el torneo:

Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Eric Davis; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla; Edgar Bárcenas, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

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La posible alineación de Inglaterra vs. Panamá

Con el objetivo del primer puesto en la mira, el conjunto inglés presentaría un once inicial muy similar al que igualó frente a los africanos en la jornada pasada, apostando a su inagotable jerarquía individual en el ataque:

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

¿A qué hora y dónde ver Panamá vs. Inglaterra?

El partido comenzará a las 18:00 horas de Argentina (17:00 hora local en Nueva Jersey) y contará con el arbitraje aún por confirmar de manera oficial por parte de la FIFA. La transmisión en vivo para el territorio argentino estará a cargo de TyC Sports, TV Pública y DSports, y también podrá seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO y TyC Sports Play.

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Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 18:00, sábado 27 de junio de 2026

México (DF) : 15:00, sábado 27 de junio de 2026

Colombia, Ecuador, Perú : 16:00, sábado 27 de junio de 2026

Chile, Venezuela, Bolivia, USA (costa este) : 17:00, sábado 27 de junio de 2026

Terna arbitral de Panamá vs. Inglaterra