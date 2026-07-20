Edu Aguirre le falta el respeto a Argentina tras la final del Mundial: “No existen”

El periodista de El Chiringuito, popularmente conocido por ser admirador de Cristiano Ronaldo, analizó la final de la Copa del Mundo.

Este Mundial 2026 fue el más largo y con más partidos de la historia, también el de las redes sociales, los cortes virales para Tik Tok, los análisis más rimbombantes, lo impostado, el odio entre países hermanos, la discriminación y los periodistas que se creen estrellas, que alteraron totalmente el sentido de su profesión: de querer contar historias a ser los protagonistas de esas historias.

El Chiringuito, programa español de “análisis deportivo”, fue furor en Argentina y no precisamente por hacer periodismo, sino por discursos exaltados, tanto del lado de aquellos que detestan a nuestro país como también de aquellos que lo respaldan.

El programa es básico: un conductor que la juega de policía bueno y un panel dividido en dos -explícitamente puesto así en su plateau- en el que están “los madridistas” de un lado y “los del Barça” del otro. La figura de Lionel Messi no pasa inadvertida y hace que los merengues tengan un tinte anti-Argentina, mientras que los culés sean quiénes respalden a la Albiceleste.

Edu Aguirre, uno de los más polémico

Entre “los madridistas” está Eduardo Aguirre, un pseudo-periodista que se hizo popular por ser admirador/amigo de Cristiano Ronaldo y tiene un fuerte sentimiento anti-Messi, claro está que es por todo el daño que el 10 argentino le hizo a su equipo con la casaca de Barcelona.

Ese sentimiento anti-Messi hizo en todos estos años que en más de una oportunidad le falte el respeto a Argentina con frases desafortunadas. Sin ir más lejos, una vez terminada la final del Mundial 2026, en la que España le ganó bien a la Albiceleste, su análisis no se focalizó en sus suyos, sino en denigrar a Argentina.

“No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte. El partido hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad… No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia”, analizó el lacayo de Cristiano Ronaldo.

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😯 "La FINAL era de 4-0".



🔥 "El MUNDO ha visto lo que ha pasado con el gol de Nico Williams".



El periodista español Edu Aguirre fue contundente tras la consagración de España en la final del Mundial ante Argentina.



Vía @elchiringuitotv pic.twitter.com/s619r15nVR — Telefuturo (@Telefuturo) July 20, 2026

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