Rodri recibió el Balón de Oro, pero Messi fue reconocido como el mejor de todos en la Copa del Mundo.

Lionel Messi terminó como el segundo máximo goleador (8) y segundo máximo asistidor (4) del Mundial 2026, a sus 39 años. El capitán de la Selección Argentina lideró a la defensora del título a una nueva final del mundo, quedándose con el subcampeonato en esta edición.

FIFA eligió a Rodri como el Balón de Oro de la Copa del Mundo, como capitán y líder de la Selección Española, que se terminó consagrando en el MetLife Stadium. Sin embargo, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) salió a contradecir fuertemente, decantándose por Lionel Messi.

FIFA le dio el Balón de Oro al mejor jugador a Rodri. (Getty)

La IFFHS hizo una larga explicación de los honores a Messi, aunque lo resumió bastante bien en una simple oración: “La IFFHS ha honrado la excelencia en el fútbol mundial desde 1991, y este reconocimiento se erige como un testimonio de ese compromiso perdurable: registrar, medir y celebrar lo mejor que el fútbol produce“.

Las estadísticas de Messi en el Mundial 2026

Partidos Jugados: 7

7 Minutos: 626

626 Goles: 8

8 Asistencias: 4

4 Calificación Promedio de Partido (IFFHS): 8.33

8.33 Premio: Mejor Jugador de IFFHS

La explicación de la IFFHS para elegir a Messi como el mejor del Mundial

Los números que respaldan este reconocimiento son extraordinarios por cualquier medida. Messi apareció en los 7 partidos de la campaña de Argentina, contribuyendo con 626 minutos de fútbol en el más alto nivel de competencia internacional. En esas actuaciones, registró 8 goles y 4 asistencias — una participación directa en goles combinada de 12, una cifra que moldeó el destino de Argentina en cada etapa crítica del torneo.

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Para la IFFHS, Messi fue el mejor de todos en el Mundial 2026. (Getty)

Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada; es la marca de excelencia sostenida y decisiva mantenida desde la fase de grupos inicial hasta el silbato final de los partidos más trascendentales del torneo.

El índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso.

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Las contribuciones de Messi en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026.

La IFFHS destacó las contribuciones de Messi en los momentos clave del Mundial. (Getty)

El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos.

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El mejor once del Mundial 2026

Sin el Balón de Oro de la Copa del Mundo, Rodri, pero con una defensa 100% española, la IFFHS optó por el siguiente equipo como el once ideal del Mundial 2026:

Síntesis

IFFHS nombró a Lionel Messi mejor jugador del Mundial 2026, contradiciendo a la FIFA.

nombró a mejor jugador del Mundial 2026, contradiciendo a la FIFA. Lionel Messi registró 8 goles y 4 asistencias en 7 partidos del Mundial.

registró y en 7 partidos del Mundial. 8.33 fue la calificación promedio de Lionel Messi en sus 626 minutos jugados.