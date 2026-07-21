El atacante fue el único jugador de la Selección Argentina que miró a sus pares españoles en el momento de la premiación.

Pocas cosas en el fútbol deben doler tanto como perder la final de un Mundial. El evento más importante de este deporte se celebra cada cuatro años, por lo que no existe revancha inmediata. Esta Selección Argentina conoce muy bien lo que es estar de los dos lados del mostrador: fue vencedor en Qatar 2022 y derrotado en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin lugar a dudas, la Selección Argentina fue la más cuestionada en este Mundial. Se la acusó de ser favorecida por la FIFA, por los árbitros, se inventaron decenas de miles de teorías absurdas, se quejaron de la pierna fuerte, de la bandera de Malvinas y en la final, de haberle dado la espalda a España en la premiación.

Una vez que Argentina recibió la medalla del segundo puesto, los jugadores e fueron a una de las áreas y todo, salvo José Manuel López, se quedaron mirando a los hinchas en las tribunas, agradeciendo el apoyo en todo este camino. El Flaco sí se quedó mirando mientras a los jugadores de España les daban las medallas y la Copa del Mundo.

Españoles y brasileños felicitaron al Flaco López

En su cuenta de Instagram, a José Manuel López se le llenó de comentarios positivos de españoles y brasileños -él tiene muchos seguidores de allí porque juega en Palmeiras- en los que valoraban su deportividad. Valoraron su gesto de quedarse a mirar cómo a sus colegas los premiaban por la gloria deportiva.

Los mensajes al Flaco en Instagram

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