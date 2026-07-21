Javier Tebas pidió la salida de Gianni Infantino de la FIFA: “Está destruyendo el fútbol”

El Presidente de LaLiga fue muy crítico con el actual pope de la FIFA por las diferentes decisiones tomadas durante la Copa del Mundo.

Terminó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El campeón fue España, que derrotó a Argentina en el MetLife Stadium y así logró su segundo título desde la fundación de la Real Federación Española de Fútbol. Pero más allá de la gesta, el certamen fue mirado de reojo por todos los fanáticos, como así también por Javier Tebas, el presidente de LaLiga, quien apuntó de lleno contra Gianni Infantino.

El máximo mandatario de la Primera División española, sin ningún tipo de tapujo, pidió por la dimisión del suizo nacido en la ciudad de Brig-Glis que lidera a la Fédération Internationale de Football Association desde febrero de 2016 y que busca la reelección en su cargo.

Javier Tebas, presidente LaLiga. (Arnold Jerocki/Getty Images)

“No tiene sentido aumentar la cantidad de equipos participantes. La industria del fútbol no es solamente el Mundial. Es el evento más importante, sí, pero no todo puede girar alrededor de esa competencia”, manifestó Tebas en declaraciones al diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Consultado por la continuidad del suizo, Tebas se mostró en contra: “Creo que su tiempo se ha acabado”. Sin embargo, sostuvo que el ex secretario general de la UEFA, entre 2009 y 2016, mantiene el respaldo de las federaciones nacionales y del sistema de conducción de la FIFA. “Cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones. No hay un candidato opositor porque nadie quiere presentarse solo para perder. Este es el sistema y está podrido desde la raíz”, expresó.

Los jugadores de Argentina en pleno cooling break.

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Tebas, nacido en Costa Rica, lidera al fútbol español desde 2013 y no se calló nada y fue aún más allá al cuestionar la falta de reacción de otros directivos. “He escuchado a mucha gente que está en contra de Infantino. Lo dicen, pero después no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes callan saben perfectamente el daño que está sufriendo el fútbol”, señaló.

Las críticas llegan en un contexto marcado por la propuesta de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones. La cita ya se perfila como la más extensa de la historia, con partidos distribuidos en seis países de tres continentes: Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, España y Portugal. “Las competencias domésticas son las que sostienen este deporte. Están destruyendo una industria que genera decenas de miles de empleos por un evento que dura poco más de un mes y en el que participa una minoría de futbolistas”, afirmó para dejar en claro que el crecimiento de estos torneos internacionales pone en riesgo la sustentabilidad de las ligas nacionales.

Por último, cuestionó algunas de las medidas implementadas por la FIFA durante el último Mundial, entre ellas las pausas de hidratación en cada tiempo: “Fueron una excusa. En LaLiga las utilizamos únicamente cuando las condiciones climáticas realmente lo requieren. En estadios como los de Dallas, Los Angeles o Atlanta había sistemas de climatización. Fue una mentira y una oportunidad para introducir pausas publicitarias”, sostuvo.

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Las 7 nuevas reglas que debutaron en el Mundial 2026

Laterales temporarizados (5segs): Si un jugador retrasa deliberadamente el reinicio del juego, el saque puede ser otorgado al oponente.

Si un jugador retrasa deliberadamente el reinicio del juego, el saque puede ser otorgado al oponente. Saques de arco temporarizados (5segs): También se aplica a los intentos deliberados de agotar el tiempo y puede resultar en que se otorgue un saque de esquina. Actualmente, sucede algo similar con el tiempo que el arquero tiene la pelota en sus manos antes de reanudar el juego.

También se aplica a los intentos deliberados de agotar el tiempo y puede resultar en que se otorgue un saque de esquina. Actualmente, sucede algo similar con el tiempo que el arquero tiene la pelota en sus manos antes de reanudar el juego. Cambios temporarizados (10segs): Los jugadores sustituidos tienen 10 segundos para abandonar el campo en el punto más cercano. Si no lo hacen, el sustituto no podrá entrar al campo durante al menos un minuto y el equipo deberá continuar con 10 jugadores. Esto ya pasó en un amistoso, donde Japón convirtió un gol contra una Islandia temporalmente con 10 jugadores por esta medida.

Los jugadores sustituidos tienen 10 segundos para abandonar el campo en el punto más cercano. Si no lo hacen, el sustituto no podrá entrar al campo durante al menos un minuto y el equipo deberá continuar con 10 jugadores. Esto ya pasó en un amistoso, donde Japón convirtió un gol contra una Islandia temporalmente con 10 jugadores por esta medida. Tratamiento médico: Los jugadores atendidos por el fisioterapeuta deben permanecer fuera del campo durante 60 segundos. Existen algunas excepciones, como por ejemplo para los porteros, en caso de lesiones o si el rival recibe una tarjeta amarilla o es expulsado.

Los jugadores atendidos por el fisioterapeuta deben permanecer fuera del campo durante 60 segundos. Existen algunas excepciones, como por ejemplo para los porteros, en caso de lesiones o si el rival recibe una tarjeta amarilla o es expulsado. Jugadores cubriéndose la boca al hablar: Cualquier jugador que se cubra la boca en una situación de confrontación con un oponente puede ser sancionado con una tarjeta roja.

Cualquier jugador que se cubra la boca en una situación de confrontación con un oponente puede ser sancionado con una tarjeta roja. El VAR puede actuar en tiros de esquina mal cobrados: Si el VAR puede asegurarse de que un saque de esquina se ha concedido correctamente, pero esto debe hacerse rápidamente y antes de la reanudación. No se aplica a saques de meta concedidos erróneamente.

Si el VAR puede asegurarse de que un saque de esquina se ha concedido correctamente, pero esto debe hacerse rápidamente y antes de la reanudación. No se aplica a saques de meta concedidos erróneamente. Revisión de segundas tarjetas amarillas: Los jugadores expulsados ​​por dos amonestaciones pueden hacer que se revise la segunda tarjeta amarilla, pero no habrá revisiones para posibles segundas amarillas.

LA NUEVA REGLA PUESTA EN ESCENA



Facundo Tello le contó los 5 segundos Kolasinac, el bosnio no sacó el lateral y la pelota pasó a ser de Canadá#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3zhOpHOgNz — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Por supuesto, lo más llamativo de esta Copa del Mundo es una regla que no es nueva: el Cooling Break, que se empezó a aplicar en el Mundial de Clubes pasado, está presente en cada partido de Copa Libertadores y Sudamericana, en los amistosos internacionales y también se ejecutó en la final de la Champions League, pero su momento de mayor impacto y visibilidad será en este Mundial.

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