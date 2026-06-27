El camino de la Selección Argentina hacia una posible final del Mundial 2026

La Albiceleste finalizó la fase de grupos en la primera posición y ya conoce a sus probables rivales para la etapa de eliminación directa.

La fase de grupos finaliza este sábado y ya comienza la etapa más emocionante del Mundial 2026. 32 equipos avanzaron a los 16avos de final y la Selección Argentina es uno de ellos. Los campeones del mundo pelean por retener la corona conquistada en Qatar 2022.

El elenco comandado por Lionel Scaloni no tuvo mayores inconvenientes para asegurarse la primera posición del Grupo J. Con goleada ante Argelia y victoria ante Austria, con 5 goles totales de Lionel Messi, la Albiceleste fijó ese puesto con una fecha de anticipación.

Con los últimos partidos de la fase de grupos este sábado quedó conformado el cuadro de 16avos de final y Argentina no solo conoce a su primer rival en esta instancia, sino también a sus siguientes contrincantes, en caso de poder avanzar en cada ronda.

Scaloni ya piensa en Cabo Verde. (Foto: Getty)

Como primera parada, los de Scaloni chocarán ante Cabo Verde, una de las sorpresas de la cita. En octavos enfrentaría a Australia o Egipto. Luego, en cuartos, asoman Colombia o Suiza como posibles rivales. Más adelante, en semis, Brasil o Inglaterra pueden ser los cruces soñados, mientras que las potencias del otro lado del cuadro, como Alemania, Francia, Portugal o España asoman para una hipotética final.

El camino posible de Argentina hacia la final

16avos de final : Cabo Verde

: Cabo Verde Octavos de final : Australia o Egipto

: Australia o Egipto Cuartos de final : Suiza, Irán, Austria, Argelia, Colombia o Ghana.

: Suiza, Irán, Austria, Argelia, Colombia o Ghana. Semifinales : Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo.

: Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra o RD Congo. Final: Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Portugal, Croacia, España, Austria, Argelia, Estados Unidos, Bosnia, Bélgica o Senegal.

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El cuadro del Mundial 2026

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