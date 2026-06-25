En Francia manifestaron su malestar por el cuadro de 16vos del Mundial 2026 que le tocaría a Argentina

En Francia no ocultan su fastidio por lo que consideran un cuadro accesible para la Selección Argentina hasta la semifinal.

Todavía quedan cuatro días para el cierre de la fase de grupos, por lo que todo pueda pasar entre las combinaciones de los resultados que determinarán los cruces de los 16vos de final y por consiguiente el cuadro de la instancia a eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No obstante, ya hay algunos indicios de lo que le puede tocar a cada seleccionado, sobre todo a aquellos que ya garantizaron el primer puesto de sus zonas. Entre ellos, Argentina, que independientemente de lo que suceda en la última jornada contra Jordania, ya sabe que nadie le podrá arrebatar la cima del Grupo J.

Por lo tanto, confirmó que el próximo 3 de julio disputará su encuentro de los 16vos de final en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, contra el segundo del Grupo H, que muy posiblemente pueda llegar a ser Cabo Verde y no Uruguay o España como se especuló en la previa. De todas formas, no está dicha la última palabra y todo puede pasar.

En ese sentido, los que pegaron el grito en el cielo fueron los medios deportivos de Francia, que ya ven que, según su visión, la Scaloneta tendría un camino allanado hasta la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De acuerdo a los resultados hasta el 24 de junio, si la Albiceleste avanza, se mediría al elenco africano, en 8vos al ganador de Australia vs. Irán y en 4tos al vencedor de Suiza vs. Argelia – Colombia vs. Croacia.

”Mundial 2026: ¿Argentina en camino a otro título? El sorteo de la Albiceleste es muy favorable”, publicó RMC Sports este jueves 25 de junio. Y en el cuerpo del texto añadió: ”Su primer gran desafío contra una selección del top 10 podría no llegar hasta las semifinales”.

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En tanto que L’Equipe, en esa misma línea, destacó: ”Seguros de terminar en cabeza de sus grupos, Argentina y Estados Unidos tendrían un cuadro bastante despejado para la fase final de la Copa del Mundo 2026 si se fijara este jueves. En cambio, Marruecos debería luchar más para repetir su actuación de 2022”.

Argentina espera la definición del Grupo H para saber su rival en los 16vos de final

La Selección Argentina jugará este sábado frente a Jordania en el cierre del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Pero como su partido no influirá en su posición, estará mirando de reojo lo que suceda con los partidos del Grupo H para saber cuál será su contrincante.

España chocará con Uruguay y Cabo Verde con Arabia Saudita. De momento, España es líder con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde están más atrás con 2 y último asoma Arabia Saudita con una sola unidad. El que termine segundo se verá las caras con la Scaloneta el 3 de julio en Miami.

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En síntesis