El entrenador de Irán hizo una queja pública luego del debut: “Somos los más oprimidos de todo el Mundial”

Amir Ghalenoei fue el encargado de comentar públicamente lo que le está tocando vivir a los suyos en esta Copa del Mundo.

En la noche de este lunes, la Selección de Irán hizo su estreno mundialista en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda. Un partido en el que los de Medio Oriente igualaron 2 a 2 con el seleccionado kiwi, y tras el cual fueron obligados a regresar inmediatamente a su base en Tijuana, México, fuera de los Estados Unidos.

Tras aterrizar en tierras mexicanas, el seleccionador iraní, Amir Ghalenoei fue categórico en sus denuncias por lo que están viviendo: “Hemos pasado mucho tiempo viajando en el avión. No nos han dado tiempo para recuperarnos después del partido de hoy. Nos dijeron que debíamos movernos, irnos, inmediatamente. Nos hicieron regresar“, relató.

Amir Ghalehnoy fue crítico por lo que les está tocando vivir en el Mundial. (Getty)

“No sabemos por qué nos hacen volver. Es muy raro, porque otros están tomando las decisiones en nuestro nombre. Se supone que íbamos a llegar dos noches antes a Los Ángeles y no nos han permitido. Se supone que íbamos a dormir aquí e íbamos a volver a la hora de la comida y no nos lo han permitido. Nuestro equipo es el más oprimido de todo el Mundial“, completó el seleccionador.

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Mehdi Taremi, capitán de Irán, acompañó las palabras de su entrenador

Otro que se expresó críticamente con lo que está viviendo el seleccionado iraní fue Mehdi Taremi, capitán del seleccionado asiático. En su lugar, lo hizo post partido, y tampoco se guardó nada: “La logística de este Mundial es un desastre para nosotros. Teníamos que estar dos días, viajamos ayer a la mañana y recién a la tarde pudimos entrenar. No son justas estas cosas”, aseveró.

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Los representantes iraníes se expresaron públicamente. (Getty)

Irán en el Mundial 2026

A pesar de tener sus tres partidos de la fase de grupos pactados para disputarse en Estados Unidos, el seleccionado de Irán se mantiene con base en México, por lo que debe viajar cada vez que juega.

Por fase de grupos, le quedan un partido ante Bélgica, el próximo domingo, nuevamente en Los Ángeles, y uno en Seattle, el sábado 27, contra la Selección de Egipto.

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La tensión por la participación de Irán en Estados Unidos

Estados Unidos negó varias visas a la delegación iraní. Además, hubo manifestantes estadounidenses en contra del gobierno de Irán, lo que generó cierta incomodidad en los traslados de la delegación.

Desde FIFA revocaron las entradas correspondientes a la Federación Iraní, que eran el 8% de las entradas disponibles para cada partido de la fase de grupos, que la Federación tenía para repartir o vender.

Síntesis

Selección de Irán fue obligada a regresar a México tras empatar en Los Ángeles.

fue obligada a regresar a México tras empatar en Los Ángeles. Amir Ghalenoei denunció que a su selección no le permitieron dormir en Estados Unidos.

denunció que a su selección no le permitieron dormir en Estados Unidos. FIFA revocó el 8% de entradas asignadas a la Federación de Irán por partido.