Gavi se refirió a su pelea con Paredes y fue claro sobre una posible sanción de la FIFA: “Tiene que ser así”

El volante de España se refirió por primera vez al altercado que protagonizó con el argentino tras la final del Mundial y consideró que, si correspondía un castigo, debía haberse aplicado durante el partido.

Dos días después de la final del Mundial, una de las imágenes que sigue dando de que hablar es el fuerte cruce que protagonizaron Leandro Paredes y Gavi en medio de la tangana que estalló tras el pitazo final. Sin embargo, el propio mediocampista español optó por bajarle el tono a la polémica: consultado por la posibilidad de que la FIFA sancione a los argentinos involucrados, buscó dar por terminado un episodio que consideró propio del fútbol.

Mientras la casa madre del fútbol mantiene abierta una investigación para determinar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias por los incidentes ocurridos una vez consumada la victoria de España en Nueva Jersey, Gavi sorprendió con una postura conciliadora.

“Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos“, respondió el volante del Barcelona cuando fue consultado por una eventual sanción para Leandro Paredes y Nahuel Molina, también partícipe de la tangana.

Aun así, reconoció que las imágenes que dejó la pelea no son las deseadas. “Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta“, explicó.

“¿Deberían sancionar a los jugadores argentinos? No creo que deban ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los niños, pero hay esa parte de fútbol un poco más violenta.



Todo es fútbol y tiene que ser así siempre”.



Gavi. ‼️🇪🇸 pic.twitter.com/OFnUiQKd8N — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 21, 2026

En todo caso, Gavi considera que si el episodio ameritaba un castigo, debía haberse resuelto dentro de la cancha. “Quizás lo más lógico habría sido expulsarlos durante el partido y ya está. Al final es fútbol y tiene que ser así siempre”, completó.

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Cómo comenzó el cruce entre Paredes y Gavi

La secuencia se inició apenas el árbitro esloveno Slavko Vincic señaló el final del partido. Mientras los suplentes españoles ingresaban al campo para celebrar el título junto a sus compañeros, Rodri pasó cerca de Nahuel Molina y allí se produjo el primer encontronazo.

El lateral argentino lanzó un golpe a la altura del pecho del mediocampista español, que inmediatamente frenó su carrera para encararlo. En cuestión de segundos, futbolistas de ambos equipos rodearon la escena y la tensión escaló.

Fue entonces cuando apareció Paredes. El volante argentino se cruzó primero con Eric García y luego con Gavi, a quien terminó derribando en medio de los empujones. La gresca recién logró desactivarse con la intervención de jugadores e integrantes de ambos cuerpos técnicos, aunque las imágenes recorrieron el mundo.

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🔎🇪🇸 GAVI le PEGA DESDE ATRÁS a LEANDRO PAREDES en el inicio de la pelea tras el final del partido.❌pic.twitter.com/mkiX3J1Aa1 — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) July 20, 2026

La chicana de Lamine Yamal que reavivó el episodio

Aunque Gavi eligió quitarle dramatismo a lo ocurrido, el episodio volvió a aparecer horas antes, durante los festejos de España por la conquista del Mundial. Es que durante la celebración realizada en Madrid, Lamine Yamal y Fabián Ruiz sorprendieron al exhibir un cartel de cartón con la inscripción “Velada del año VII: Paredes vs. Gavi”, en alusión al popular evento de boxeo organizado por streamers.

🚨 A Spain fan handed Lamine Yamal a sign reading:



VELADA DEL AÑO VII

PAREDES

VS

GAVI pic.twitter.com/wIEdOCqBX2 — Sports on Predict (@sportsonpredict) July 20, 2026

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Entre risas, el joven delantero del Barcelona mostró el cartel a los hinchas y lanzó un “nos vemos, nos vemos”, alimentando con humor una escena que había nacido de la tensión de la final.