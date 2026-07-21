Tras la polémica con la Selección en el Mundial, los jugadores de Tigre mostraron una bandera de Malvinas Argentinas en Uruguay

A una semana del festejo de la Argentina que derivó en una investigación de la FIFA, ell plantel del Matador repitió el gesto tras vencer a Nacional por la Copa Sudamericana.

Exactamente una semana después de que la Selección Argentina desatara una fuerte polémica internacional al celebrar el pase a la final del Mundial con una bandera que proclamaba “Las Malvinas son argentinas” luego de vencer a Inglaterra, la escena volvió a repetirse. Esta vez no fue en un estadio mundialista ni con la camiseta albiceleste, sino en el Gran Parque Central de Montevideo, donde algunos futbolistas de Tigre festejaron la goleada sobre Nacional exhibiendo una bandera con el mismo reclamo de soberanía.

La imagen se dio luego del triunfo por 3-0 del Matador en Uruguay por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Una vez consumada la victoria, Ignacio Russo, Joaquín Laso, Felipe Zenobio, Nahuel Banegas y Julián López fueron captados celebrando sobre el césped mientras sostenían una bandera con una leyenda en apoyo a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Al igual que había ocurrido días atrás con la Selección, la bandera no fue ingresada por los futbolistas, sino que fue llevada por hinchas presentes en una de las tribunas del estadio y, una vez terminado el encuentro, terminó en manos de los jugadores, que decidieron desplegarla en pleno campo de juego mientras festejaban la importante victoria conseguida como visitantes.

El gesto recordó inmediatamente a la imagen que recorrió el mundo tras la semifinal del Mundial frente a Inglaterra. Aquella noche, en Atlanta, futbolistas argentinos celebraron la clasificación a la final exhibiendo una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, una secuencia que generó una fuerte reacción desde el Reino Unido y terminó con la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la FIFA.