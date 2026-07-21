Salió a la luz la charla completa de los jugadores de Argentina antes de la final del Mundial 2026 contra España

Las imágenes muestran los tres minutos y medio que recorrió el plantel desde el vestuario hasta el campo de juego, con indicaciones, aliento y el verdadero contexto del "olvidémonos de todo" de Messi.

A 48 horas de la final del Mundial y después de que las redes sociales se llenaran de teorías, interpretaciones y especulaciones alrededor de la arenga de Lionel Messi, finalmente se conoció el video completo de la salida de la Selección Argentina rumbo al campo de juego del MetLife Stadium. Las imágenes, difundidas por ESPN, permiten reconstruir el recorrido íntegro del plantel desde el vestuario hasta el túnel de salida y aportan contexto a un momento que había quedado reducido a apenas unos segundos.

El foco de la discusión había estado puesto en una frase del capitán antes de abandonar el vestuario: “Tranquilos. Lo importante es que estemos tranquilos. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás“. Ese breve fragmento, viralizado tras la derrota frente a España, dio lugar a múltiples hipótesis sobre un supuesto mensaje relacionado con el clima que rodeó la final.

A partir de allí, el video muestra la forma en la que el equipo avanza hacia el campo de juego, con Messi a la cabeza y en silencio durante un largo tramo, a través de un pasillo ploteado por la FIFA. Mientras, logran escucharse distintas indicaciones tácticas, palabras de aliento y conversaciones entre los referentes del equipo. Una secuencia que invita a contextualizar el “olvidémonos de todo” como el intento de Leo por aislar al grupo de la presión de una final del mundo.

⚠️🇦🇷 Esta es LA CHARLA COMPLETA de los jugadores de Argentina desde la salida de vestuario hasta que llegaron al túnel para jugar la Final del Mundo.



Fin. pic.twitter.com/vg8SqL1Hey — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 22, 2026

Las indicaciones tácticas antes de enfrentar a España

Uno de los que más habló durante el trayecto fue Emiliano Martínez, quien aprovechó para transmitirle una recomendación puntual a Cristian Romero sobre la presión española. “Son dos y uno, si vos vas para afuera, con Lamine Yamal te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro si es para poder girar a algún lado”, le indicó el Dibu al Cuti.

Poco después intervino Lisandro Martínez, quien también aportó su mirada sobre los movimientos ofensivos del conjunto español. “Hay que tener cuidado cuando enganchan que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?“, le comentó al arquero.

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Martínez respondió afirmativamente y el propio Licha continuó con una arenga dirigida a Nicolás Tagliafico, encargado de marcar a Lamine Yamal. “Lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido“. Acto seguido volvió a dirigirse al arquero para reforzar su confianza. “Vamos Dibu, firme en todas. Metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas“.

El mensaje de Messi para Paredes y Enzo Fernández

En otro tramo del recorrido, Messi volvió a tomar la palabra. Esta vez lo hizo con una indicación destinada a preservar el equilibrio del equipo frente al dominio de la posesión que se esperaba de España. “Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan para adelante“, le comentó al Cuti para que le transmita la indicación a Paredes y Fernández.

Sobre el final del recorrido también quedó registrada una conversación entre Romero y el Dibu que, con el paso de las horas, adquirió un significado especial. “Llegó tu momento“, alentó el defensor. “Hoy es mi día. Hoy será para la historia“, respondió el arquero, quien pese al resultado volvió a ser una de las grandes figuras del equipo con varias intervenciones decisivas.

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Los últimos segundos del video muestran el momento en que los futbolistas argentinos llegan al final del túnel y se encuentran con los jugadores españoles. Allí, Messi saluda cordialmente a varios de sus rivales, entre ellos Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Fabián Ruiz, antes de ubicarse en la fila protocolar para disputar la tercera final mundialista de su carrera.