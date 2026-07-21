Tigre goleó a Nacional en Uruguay y está a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Los de Diego Dabove golpearon al Bolso y jugarán la vuelta como locales con la ventaja en el marcador.

En todos los rincones del planeta, el fútbol de clubes se reanuda tras la disputa del Mundial 2026. Este martes arrancó la fase de eliminación directa de la Copa Sudamericana con Tigre buscando un lugar en los octavos de final del certamen internacional.

En el Gran Parque Central, el elenco dirigido por Diego Dabove se impuso por un abultado 3-0 con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo, ambos en el primer tiempo, y Elías Cabrera, sobre el cierre. Bruno Zuculini fue expulsado en el Tricolor cuando comenzaba la segunda parte y complicó las chances del local.

Temprano en el partido, en apenas 2 minutos, Jalil Elías marcó la primera diferencia para los de Buenos Aires con un remate en el segundo palo. Nacho Russo, antes del entretiempo, estiró la ventaja con un espléndido disparo a colocar.

¡TIGRE PEGÓ DE ARRANQUE!



En apenas 2' de partido, Jalil Elías adelantó al Matador ante Nacional.#SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/bbjK6NovNS — DSPORTS (@DSports) July 21, 2026

GOLAZO DE NACHO RUSSO PARA EL 2-0 DE TIGRE



El delantero sacó un gran remate que dejó sin opciones al arquero Arias.#SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/FtFXdxAbRw — DSPORTS (@DSports) July 21, 2026

En el complemento, ya con la ventaja numérica sobre el campo, el elenco bonaerense volvió a golpear para darle forma de goleada al partido. Elías Cabrera disparó desde afuera del área y no falló.

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¡GOLAZO INFERNAL DE CABRERA Y TIGRE GOLEA A NACIONAL!



El mediocampista sacó un tremendo zurdazo que se clavó en el ángulo de Arias para el 3-0.



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Con el resultado de este martes, Tigre espera abrochar la clasificación la próxima semana ante su público. El martes 28, a las 19, el Matador recibirá a Nacional y el ganador de la llave chocará ante Montevideo City Torque en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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