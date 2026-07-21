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COPA SUDAMERICANA

Tigre goleó a Nacional en Uruguay y está a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Los de Diego Dabove golpearon al Bolso y jugarán la vuelta como locales con la ventaja en el marcador.

Tigre abrió la serie ante Nacional.
© GettyTigre abrió la serie ante Nacional.

En todos los rincones del planeta, el fútbol de clubes se reanuda tras la disputa del Mundial 2026. Este martes arrancó la fase de eliminación directa de la Copa Sudamericana con Tigre buscando un lugar en los octavos de final del certamen internacional.

En el Gran Parque Central, el elenco dirigido por Diego Dabove se impuso por un abultado 3-0 con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo, ambos en el primer tiempo, y Elías Cabrera, sobre el cierre. Bruno Zuculini fue expulsado en el Tricolor cuando comenzaba la segunda parte y complicó las chances del local.

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Temprano en el partido, en apenas 2 minutos, Jalil Elías marcó la primera diferencia para los de Buenos Aires con un remate en el segundo palo. Nacho Russo, antes del entretiempo, estiró la ventaja con un espléndido disparo a colocar.

En el complemento, ya con la ventaja numérica sobre el campo, el elenco bonaerense volvió a golpear para darle forma de goleada al partido. Elías Cabrera disparó desde afuera del área y no falló.

Con el resultado de este martes, Tigre espera abrochar la clasificación la próxima semana ante su público. El martes 28, a las 19, el Matador recibirá a Nacional y el ganador de la llave chocará ante Montevideo City Torque en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Datos clave

  • Tigre venció 3-0 a Nacional en Uruguay por la Copa Sudamericana.
  • Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera marcaron los goles.
  • El martes 28 será la revancha; el ganador enfrentará a Montevideo City Torque.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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