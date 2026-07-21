El chileno nacido en Renca no estará presente en el primer partido correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca piensa en lo que será el partido del jueves, donde deberá recibir a O’Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, y mientras Rodolfo Arruabarrena define la formación, no solo se le cayó Leandro Lozano, sino que también Carlos Palacios.

El chileno no podrá decir presente por una nueva lesión, por lo que vuelve a interrumpirse su progreso futbolístico por culpa de la parte física. Y es que hasta el partido ante Sarmiento por la Copa Argentina, donde ingresó a falta de 17 minutos, no había disputado ningún encuentro. Sí, aunque cueste creerlo, el nacido en Renca no jugó un solo juego en el primer semestre del año.

Así como Lozano se sumó a las ausencias de Tomás Belmonte, Milton Giménez y Adam Bareiro, el que también integra la enfermería es Palacios, quien quedó afuera de la convocatoria y tendrá que esperar un tiempo para volver a vestirse de azul y oro.

Según pudo conocer BOLAVIP, la ausencia de Palacios se debe a una molestia en el aductor, por lo que decidieron preservarlo y evaluarlo durante los próximos entrenamientos, ya que el Xeneize tendrá que debutar en el Clausura frente a Deportivo Riestra, el domingo 26 de julio, y luego volverá a medirse ante los chilenos para definir el pasaje hacia los octavos de final de la Sudamericana.

Carlos Palacios, futbolista de Boca.

La lesión de Leandro Lozano

Según pudo saber BOLAVIP, el lateral derecho que llegó desde Argentinos Juniors terminó el entrenamiento con una sobrecarga y, tras analizarse su situación, los plazos no permiten que lse recupere a tiempo para jugar este jueves a las 21:30 en La Bombonera. Si bien todavía no se confirmó la zona en la que se produjo la la molestia, el cuerpo médico tomó decidió que no se lo arriesgue y el jugador no forma parte de la convocatoria.

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Al igual que ocurre con Carlos Palacios, lo observarán durante los próximos días para determinar si podrán estar presente contra Deportivo Riestra, en el ámbito local, o recién tendrán que esperar al segundo juego frente a O’Higgins, que se llevará a cabo el jueves 30 de julio, en el Estadio Codelco El Teniente.

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