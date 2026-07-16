El Gobierno Inglés pide sanciones para Argentina por la bandera de Malvinas: el antecedente “Gibraltar” que usan como referencia

Desde tierras británicas iniciaron un reclamo formal para sancionar a los jugadores argentinos que lucieron la bandera malvinense en el estadio de Atlanta

En lo que fue un partido que pasará a los libros grandes de la historia del fútbol, la Selección Argentina le dio vuelta el resultado sobre la hora a Inglaterra y se metió en la final del Mundial 2026. El combinado albiceleste fue dejando en el camino a tanto inglés se le cruzó, neutralizando por completo el sueño de una segunda estrella en el escudo de los fundadores de este deporte.

Como sucede en cualquier cruce entre argentinos e ingleses, la cuestión de Malvinas se hace presente. En esta oportunidad, la situación traspasó las tribunas e incluso el campo de juego, ya que una vez que culminó el compromiso, los futbolistas de la Selección lucieron una bandera por todo el césped del Mercedes-Benz de Atlanta con un mensaje contundente: “Las Malvinas son argentinas”.

La bandera generó malestar y bronca en el pueblo inglés y en los líderes del gobierno británico, ya que, en las últimas horas, encabezaron un reclamo hacia la FIFA pidiendo sanciones para los futbolistas de Argentina por expresar abiertamente un mensaje político en un partido de fútbol.

Este jueves, el día posterior al triunfo de Argentina sobre Inglaterra, Ed Davey -líder de los Demócratas Liberales (el tercer partido más importante del país británico)- envió una carta a la FIFA, en la que solicitó que los jugadores argentinos que participaron en la celebración con la bandera reciban una sanción ejemplar y que sean excluidos de la final ante España.

🚨NEW: The Lib Dems have written to FIFA asking them to suspend the Argentine players who held up a "Falklands are Argentine" banner against England pic.twitter.com/Pw2gWeHgvM — GB Politics (@GBPolitcs) July 16, 2026

Para dar buscar mayor legitimidad en su reclamo, Davey citó el ejemplo de lo que sucedió en 2024, cuando Rodri Hernández y Álvaro Morata recibieron una fecha de suspensión por cantar “Gibraltar Español” (NdR: Gibraltar es un pequeño espacio de tierra en el sur de España que pertenece a Reino Unido y ha generado disputa entre los países). Aunque claro, aquella sanción citada fue por UEFA y no por FIFA.

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Cabe destacar que, en su momento, la Selección Argentina ya recibió una sanción de parte de FIFA por mostrar una bandera con la frase “las Malvinas son argentinas” en 2014, días antes del Mundial celebrado aquel año. La multa de ese entonces fue de 37.000 dólares.

Argentina luce la bandera de Malvinas (Getty)

La conclusión de este tema es: ¿FIFA puede sancionar nuevamente a Argentina por la bandera de Malvinas? Sí, pero no hará lugar al reclamo del Gobierno Inglés. Según el Código Disciplinario de la propia entidad, están prohibidos los mensajes considerados “inapropiados” en los estadios, en lo que respecta a aquellos que poseen carga política, ideológica, religiosa u ofensiva. En ese caso, de hacerse oficial la sanción, lo que deberá pagar la Selección por mostrar la bandera de Malvinas sería una multa de entre 5 mil y 20 mil dólares. A llorar a la iglesia.

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Tablas del Mundial 2026