¿Quién será el árbitro de la final del Mundial? Los máximos candidatos para dirigir Argentina – España

De momento, solo dos candidatos emergen como posibles encargados de impartir justicia en la gran final de la Copa del Mundo. Serán horas claves.

Si de algo se habló hasta el hartazgo en este Mundial 2026 es de los arbitrajes, sobre todo alrededor de los partidos de la Selección Argentina. Ahora que solo resta disputarse la final entre la Albiceleste y España, además del tercer puesto entre Inglaterra y Francia, el tema vuelve a instalarse en la previa del compromiso que definirá al campeón del mundo.

Luego de dejar en camino a los ingleses, en uno de los partidos más memorables de la historia del ciclo de Lionel Scaloni como DT, la Selección Argentina irá por el bicampeonato mundial ante España, en lo que será una versión inesperada de la Finalissima en la final de la Copa del Mundo.

En lo que respecta al arbitraje, tras dos designados que dejaron que desear como Iván Barton en España – Francia e Ismail Elfath para Argentina – Inglaterra, ahora los candidatos para dirigir la final del Mundial no saldrían de Concacaf, sino que las dos opciones más fuertes provienen de Europa y Oceanía.

Según pudo saber BOLAVIP, la FIFA pondera -de momento- dos alternativas: el polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final de Qatar 2022 y el debut de Argentina en esta Copa del Mundo (3-0 ante Argelia), o el iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, con el antecedente de la final del Mundial de Clubes 2025 entre Chelsea y PSG, por lo que tiene chapa de haber dirigido un partido definitorio en suelo americano.

Szymon Marciniak, candidato nuevamente a arbitrar una final de Mundial (Getty)

En las próximas horas se definirá al colegiado encargado de impartir justicia en el tercer puesto entre Inglaterra y Francia. El designado por la FIFA para dicho duelo allanará mucho más el camino para que se vislumbre al referí de la gran final que se jugará el próximo domingo en el MetLife.

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Tablas del Mundial 2026