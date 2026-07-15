“Las Malvinas son argentinas”: la bandera que lucieron los jugadores de la Selección tras eliminar a Inglaterra

El mensaje que dejaron los futbolistas de la Selección en el campo de juego de Atlanta luego de dejar afuera al combinado inglés.

Épica, épica y más épica. Argentina se quedó con el partido más importante del Mundial 2026 al vencer a Inglaterra en una semifinal que no era más que un compromiso mundialista.

A cuarenta y cuatro años de la Guerra de Malvinas, el recuerdo y la herida sigue a flor de piel en el pueblo argentino y en los jugadores, y si bien un partido de fútbol no se compara con un conflicto bélico, cada triunfo ante Inglaterra tiene un condimento extra en la sociedad albiceleste.

Luego de dejar en camino a los ingleses en las semifinales, en plenos festejos con los hinchas, los jugadores de la Selección Argentina portaron una bandera por el campo de juego del Mercedes-Benz de Atlanta con una insignia bien clara: “Las Malvinas son argentinas”.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/04khbHRDal — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Los portadores de la banderas a lo largo de los festejos fueron Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez principalmente, aunque todos los futbolistas posaron con el mensaje en sí.

🚨🚨 CON UN MINUTO DE SILENCIO Y BANDERA DE MALVINAS, EL FESTEJO DE LOS JUGADORES ARGENTINOS TRAS ELIMINAR A INGLATERRA DE LA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/PuodMi1Y7u — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 15, 2026

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Cabe destacar que la FIFA no avala este tipo de mensajes de parte de los jugadores, por lo que podrían recibir algún tipo de apercibimiento por mostrar esa bandera en un gesto de rebeldía contra el público inglés.

La llave del Mundial 2026