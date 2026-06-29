El mensaje premonitorio de Giuliano Simeone sobre su convocatoria al Mundial tras romperse el peroné en 2023: “Se los firmo hoy”

El 6 de agosto de 2023 no fue un día más en la carrera de Giuliano Simeone, ya que allí en un duelo entre Alavés y Burgos, el futbolista tuvo que salir en camilla y tras realizarse estudios se determinó que sufrió una fractura de peroné, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y atravesar un largo proceso de recuperación.
A casi tres años de esto, el volante convocado por la Selección Argentina para el Mundial 2026, subió un video a su cuenta de Instagram en el que hizo un repaso por esta lesión que sufrió y allí mostró un mensaje premonitorio sobre su llamado para jugar este certamen con la Albiceleste.
“Solo les voy a decir una cosa: el próximo Mundial voy a jugarlo”, dijo el mensaje que mostró en el grupo de WhatsApp de la familia Simeone. Además, allí agregó: “Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial. Se los firmo hoy ya”.
En esta publicación, en la que además de mostrar las noticias sobre la lesión que sufrió compartió videos sobre su debut en Atlético de Madrid y la Selección Argentina, más su gol a Brasil en el Más Monumental, el argentino también escribió: “Elegí creer. 06/08/2023”.
A causa de esta lesión, estuvo más de cuatro meses fuera de las canchas, por lo que se perdió 20 partidos que disputó Alavés en la temporada 2023/24. Tras recuperarse, sumó muchos minutos con el club y mostró un buen rendimiento que lo llevó a ser tenido en cuenta en el Colchonero para el siguiente curso.
Además, en ese mismo año que volvió a las canchas también fue convocado por Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 3. Con la misma disputó los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde la Albiceleste llegó a los cuartos de final, donde perdió 1 a 0 con Francia.
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Datos claves
- El 06/08/2023, Giuliano Simeone sufrió una fractura de peroné en un partido contra Burgos.
- La lesión dejó al futbolista fuera de las canchas por más de cuatro meses.
- Simeone fue convocado por la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026.