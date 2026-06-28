Las dudas de Scaloni para armar la formación de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Tras finalizar la fase de grupos de la Copa del Mundo, la Selección Argentina ya puso el foco en lo que será la primera fase de eliminación directa.

La fase de grupos del Mundial 2026 ya culminó. En ese contexto, la Selección Argentina se floreó, sin presentar ninguna complicación para quedarse con la clasificación y también con el primer puesto: superó a Argelia, Austria y Jordania para redondear puntaje perfecto. Sin embargo, no hay tiempo para relajarse ni para seguir celebrando.

Sucede que, el próximo viernes, Argentina tendrá que medir fuerzas con el modesto pero sorprendente seleccionado de Cabo Verde en el marco de los 16avos de final de la Copa del Mundo. El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami será el escenario para este partido en el que el margen de error ya se redujo a la mínima expresión.

En medio de ese panorama, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya comenzó a trabajar pensando en la formación que saldrá al campo de juego con la clara misión de conseguir el boleto rumbo a los octavos de final del Mundial. Y lo cierto es que, por estas horas, el entrenador de La Albiceleste y su equipo de trabajo tienen algunas dudas.

Por empezar, hay que esperar para corroborar cómo se desarrolla la evolución física de Cuti Romero, lesionado en el partido ante Austria y ausente frente a Jordania. Todo indica que el defensor central de Tottenham Hotspur podrá estar a disposición de Scaloni, pero, de no llegar en condiciones, Nicolás Otamendi ocupará su lugar.

Cuti Romero, entre algodones. (Foto: Getty)

Paralelamente, Dibu Martínez volverá al arco y Nahuel Molina Lucero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico estarían desde el arranque en la última línea pese al buen nivel mostrado por Facundo Medina en el lateral izquierdo. En cuanto al medio, salvo algún imprevisto, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán de la partida.

Publicidad

Naturalmente, Lionel Messi, que entró en la etapa complementaria contra Jordania, también volverá a la alineación titular de Argentina. Y luego vuelven las dudas, ya que parece haber tres nombres propios para dos puestos en la ofensiva: los de Lautaro Martínez, Thiago Almada y Julián Alvarez. Por ende, habrá que esperar.

Al Toro se le abrió el arco, marcando su primer gol en Mundiales, por lo que suena casi utópico que se siente en el banco de los suplentes. Por ende, la duda principal pasa por Almada o Alvarez en el último de los lugares disponibles contra Cabo Verde. Ninguno de los dos atraviesa su mejor momento y Scaloni tendrá que evaluarlos en la semana.

La posible alineación de Argentina ante Cabo Verde

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada o Julián Alvarez.

Publicidad

¿Cuándo se juega Argentina vs. Cabo Verde?

El partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio, desde las 19:00 horas de la República Argentina, en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

El cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVE

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026.

Publicidad

El partido se jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium.