El NY Times ataca a Argentina tras vencer a Cabo Verde en el Mundial: “Demostraron por qué necesitaron ir a penales para ser campeones”

La Selección Argentina se complicó de más contra Cabo Verde y la prensa internacional no lo dejó pasar.

La Selección Argentina disputó su peor partido del Mundial 2026, con diferencia. La albiceleste se complicó de más contra un rival considerablemente menor, más allá del gran rendimiento que mostró el seleccionado de Cabo Verde en la Copa del Mundo. Y la prensa internacional no tuvo piedad tras ver la actuación de la vigente campeona.

El New York Times, en su apartado deportivo conocido como The Athletic, apuntó contra los dirigidos por Lionel Scaloni tras lo mostrado ayer por la noche en Miami: “Demostraron por qué necesitaron dos tandas de penales para ser campeones del mundo“, escribieron.

El NY Times considera que Argentina jugó “en segunda marcha” y pagó por eso. (Getty)

El medio señala que algunas de las falencias principales de la Selección Argentina salieron a relucir anoche: “No son una amenaza seria al contraataque. Son incapaces de castigar a sus rivales por adelantarse de más en la cancha. Sus jugadores de banda no son explosivos. Pasan mucho tiempo defendiendo en su propio área“, fueron algunas de las frases utilizadas.

Messi también recibió sus críticas, ya que aunque destacaron que es un “creador brillante” y “despiadado en el tercio final”, apuntaron contra él: “No tiene las piernas para contraatacar y sus limitaciones físicas hacen que quien lo acompaña en la ofensiva tenga que enfocarse en defender y queda sin físico para romper defensas rivales”, fue lo que dijeron.

Ni Messi esquivó las críticas ayer, más allá del gol. (Getty)

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El análisis que hace el NY Times es que Argentina “jugó en segunda marcha”, especulando con el desgaste físico, y que por ello se terminó viendo obligada a jugar 30 minutos más, con el tiempo extra al que terminó forzando Cabo Verde. Y, la verdad, es que si bien es difícil coincidir con las críticas a Messi, la lectura no parece tan equivocada en este último aspecto.

Argentina tendrá algo así como tres días para descansar y prepararse de cara al partido de octavos de final que tendrá que jugar contra Egipto, el próximo martes en Atlanta.

Y si bien el conjunto africano también tuvo que esforzarse de sobremanera (tiempo extra y penales) para vencer a Australia, uno empieza a pensar en la acumulación de minutos que podría empezar a tener la albiceleste, si quiere llegar a repetir el campeonato del mundo, para lo cual los 30 minutos extra vs. Cabo Verde, no son una ayuda en ningún sentido.

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