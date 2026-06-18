El único jugador que entrena diferenciado y está en duda para Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

De cara a la segunda fecha de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni tiene a casi todo el plantel a disposición.

La Selección Argentina empezó con el pie derecho al vencer por 3-0 a Argelia por el debut en la Copa del Mundo 2026, pero ya tiene la mente enfocada en el próximo compromiso que será este lunes. En ese sentido, Lionel Scaloni tiene a casi todo el plantel a disposición, aunque hay un futbolista que se entrena diferenciado y está en duda para enfrentar a Austria.

Luego de la goleada con un triplete de Lionel Messi, alcanzando la marca de Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya están casi todos los jugadores en óptimas condiciones físicas. De hecho, Julián Álvarez, Nico Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina sumaron minutos ante los africanos, y Leandro Paredes, que ya está bien.

Lionel Scaloni, durante el entrenamiento de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que Nicolás Tagliafico es el único futbolista que se entrena diferenciado. Mientras el cuerpo técnico analiza la evolución de los que jugaron ante Argelia y los ‘tocados’ se terminan de poner a tono desde lo físico, el lateral izquierdo todavía no está recuperado. Si bien está llevando a cabo una rehabilitación en tiempo récord, se estima que tiene varios días por delante.

Cabe recordar que el pasado jueves 11, sufrió una distensión grado I en el sóleo de la pierna izquierda, lo que le impidió estar en el estreno de la Selección Argentina y todo indica que lo mismo ocurrirá para la segunda fecha. Por ese motivo, los plazos médicos sostienen que está en duda contra Austria, pese a que intentará estar a disposición de Scaloni, al menos como variante.

Nicolás Tagliafico, en el amistoso entre Argentina y Honduras. (Getty Images)

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El defensor de 33 años había sido titular en el amistoso internacional frente a Honduras, pero salió reemplazado en el entretiempo. Luego, durante las prácticas previas al inicio de la Copa del Mundo, se dio a conocer la noticia de su lesión y fue la única baja de peso en la primera jornada. Sin embargo, Tagliafico trabaja a contrarreloj para sumarse a la par de sus compañeros.

Un dato importante a tener en cuenta es que Facundo Medina cumplió con creces en su labor de lateral izquierdo. Si bien es una posición que conoce, naturalmente es zaguero central, pero tuvo un buen partido ante Argelia tanto en la faceta defensiva como hacia el ataque. Por ese lado, Scaloni confía en el surgido de River y no pretende apurar la evolución de Tagliafico.

Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, en la Selección Argentina. (Getty Images)

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