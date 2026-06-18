Tablas del Mundial 2026: así quedaron los grupos tras la finalización de la Fecha 1

Se jugaron los últimos 4 partidos de la jornada inicial y este jueves comenzará la segunda ronda.

Pasaron los nervios del debut para las 48 selecciones del Mundial 2026. Este miércoles se disputaron los últimos partidos de la Fecha 1 de la fase de grupos y todos los equipos tienen un panorama claro sobre dónde están parados tras sus primeros 90 minutos sobre el césped.

En el primer duelo de este miércoles, la República Democrática del Congo consiguió una nueva sorpresa en la cita al igualar por 1-1 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, una de las candidatas a llegar lejos en esta edición del certamen.

Luego, Inglaterra venció por 4-2 a Croacia en uno de los encuentros más entretenidos de esta Fecha 1. Harry Kane marcó un doblete para confirmar al elenco británico como a uno de los rivales a vencer en el torneo.

Más tarde, Ghana sufrió y venció sobre la hora a Panamá, mientras que, a última hora, Colombia también transpiró, pero consiguió derrotar a Uzbekistán por 3-1 para embolsar sus primeros tres puntos en el evento.

¡COLOMBIA, DE NUEVO EN VENTAJA!



A los 65', Luis Díaz puso el 2-1 ante Uzbekistán. pic.twitter.com/ZggmeRE1Eo — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2026

La acción en el Mundial 2026 continuará este jueves con los primeros partidos de la Fecha 2. República Checa abrirá ante Sudáfrica y seguirá Suiza ante Bosnia. Más tarde, Canadá enfrentará a Qatar y México cerrará la noche con el plato fuerte ante Corea del Sur.

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Los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

Datos clave

Inglaterra venció 4-2 a Croacia con dos goles de Harry Kane.

venció 4-2 a Croacia con dos goles de Harry Kane. Cristiano Ronaldo empató 1-1 con Portugal ante República Democrática del Congo.

empató 1-1 con Portugal ante República Democrática del Congo. La Fecha 2 del Mundial 2026 comenzará este jueves con cuatro partidos.