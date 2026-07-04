Emotivo mensaje de Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde del Mundial: “Resiliencia y alegría”

El arquero caboverdiano fue una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo, teniendo actuaciones destacadas en todos los partidos.

Uno de los grandes protagonistas del Mundial es Vozinha, el arquero de la Selección de Cabo Verde. Su extraordinaria actuación en el empate 0 a 0 ante España en la primera fecha de fase de grupos lo ubicaron en el mapa de los futboleros y también se hizo un fenómeno popular en las redes sociales.

Josimar José Évora Dias, popularmente conocido como Vozinha tiene 40 años y gracias a sus impresionantes atajadas y grandes rendimientos en el Mundial se convirtió en uno de los jugadores más apreciados por el público general. Fue tal el furor por el caboverdiano que actualmente cuenta con más de 21 millones de seguidores en Instagram.

Cabo Verde jugó su primer Mundial y la actuación de los africanos fue digna de destacar. Integró el Grupo H con dos campeones del mundo -España y Uruguay- y también junto a Arabia Saudita. Los africanos se clasificaron como segundos al obtener 3 puntos -producto de tres empates- y en 16avos de final debieron enfrentar a Argentina.

La Selección Argentina lejos estuvo de brillar, pero sacó a relucir su chapa de candidato y le ganó 3 a 2 a Cabo Verde en un encuentro que se extendió hasta el tiempo extra. Vozinha tuvo nula responsabilidad en los tres tantos de la Albiceleste. Una vez concretada la eliminación el arquero dejó un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

Vozinha ataja un tiro libre de Messi. (Foto: Getty).

El mensaje de Vozinha en sus rede sociales

“TANTAS EMOCIONES, PERO TODO LO QUE PUEDO DECIR ES: GRATITUD. Antes que nada, estoy verdaderamente agradecido y honrado de haber formado parte de este increíble viaje. Quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados, de cerca o de lejos: A los jugadores, al equipo técnico y a toda la delegación. El tiempo que pasamos juntos fue inolvidable, y esos momentos se quedarán con nosotros para siempre.

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GRACIAS al pueblo de Cabo Verde y a todos los que nos apoyaron por donde pasamos. Recibimos tanto cariño, y fue un privilegio representar a mi país, mis raíces y mi familia. Pueden estar seguros de que dimos todo lo que teníamos. Dejamos el cuerpo y el alma en el campo para honrar esta camiseta y poner a Cabo Verde en el lugar que le corresponde. Nos dieron solo un 1% de probabilidad, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1%.

Abrimos la puerta para las futuras generaciones, y espero que volvamos aún más fuertes para conquistar nuevos logros. Hoy, aquellos que no conocían Cabo Verde ya saben dónde está y quién es el pueblo caboverdiano. Mostramos nuestro talento, nuestra resiliencia y la alegría que nos define.

Por último, pero ciertamente no menos importante, no puedo terminar sin dejar un mensaje especial para los pilares de mi vida: A mi familia —a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos y a toda mi familia— gracias por todo el apoyo que me dan. Esta vida y esta carrera están construidas sobre los sacrificios que hicimos juntos. Compartimos momentos inolvidables que se quedarán para siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones.

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A mis hijos, espero haberlos dejado orgullosos. Todo lo que hago es por ustedes, y continuaré dando todo de mí para que, un día, yo esté en las gradas, riendo y llorando de orgullo mientras ustedes estén en el campo haciendo historia. Esto no es el fin. Es solo el comienzo. GRACIAS POR TODO. ¡CABO VERDE AL TOPE!“.

DATOS CLAVE

Mensaje cargado de emoción: El experimentado arquero de Cabo Verde, Vozinha, publicó una emotiva carta en sus redes sociales tras la ajustada eliminación por 3 a 2 ante la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.

El experimentado arquero de Cabo Verde, Vozinha, publicó una emotiva carta en sus redes sociales tras la ajustada eliminación por 3 a 2 ante la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. Orgullo por romper los pronósticos: El referente africano destacó la resiliencia de su plantel frente a las expectativas internacionales: “Nos dieron solo un 1% de probabilidad, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1%. Hoy, aquellos que no conocían Cabo Verde ya saben dónde está”.

El referente africano destacó la resiliencia de su plantel frente a las expectativas internacionales: “Nos dieron solo un 1% de probabilidad, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1%. Hoy, aquellos que no conocían Cabo Verde ya saben dónde está”. Agradecimiento y legado a futuro: Vozinha expresó su profunda gratitud hacia la delegación, los hinchas y su familia, asegurando que este histórico torneo no es el final de la historia, sino el comienzo de un camino que “abrió la puerta para las futuras generaciones”.