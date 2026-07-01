Vozinha, el arquero revelación del Mundial que cualquier club puede fichar gratis

Con 40 años, ya avisó que no piensa poner fin a su carrera tras la Copa del Mundo y que analizará propuestas.

Con dos vallas invictas en tres partidos, una de ellas ante una candidata como España, Vozinha ha sido artífice principal de la clasificación de la Selección de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del primer Mundial de toda su historia, instancia en la que se medirá nada menos que a la Selección Argentina.

Entre el partido que cerró la participación del elenco caboverdiano en fase de grupos, ante Arabia Saudita, y el duelo que disputarán el próximo viernes ante los vigentes campeones del mundo, la situación deportiva del arquero de 40 años se modificó debido a que este 30 de junio finalizó formalmente el contrato que lo vinculaba al Chaves de la Liga 2 de Portugal.

Esto significa que el arquero revelación del Mundial, que ha sido capaz de cosechar más de 17 millones de seguidores en Instagram en cuestión de semanas, podría vincularse gratis a cualquier club que tenga intenciones de hacerse de sus servicios, pues solo debería acordar con él términos y salario, pero sin pagar por el fichaje.

Aunque le edad de Vozinha podría invitar a pensar en la posibilidad de que ponga fin a su carrera una vez finalizada la participación con Cabo Verde en el certamen FIFA, este ya dejó claro que no piensa decir adiós en el momento de mayor relevancia mediática y deportiva de su vida.

Vozinha ya avisó que escuchará propuestas.

“Estoy abierto a todo, vamos a ver qué sale”, le había manifestado el arquero al periodista brasileño Daniel Braune hace algunos días atrás, luego de ser contactado por la locura que se había generado por la campaña que inició otro brasileño, el influencer Cazé, para ayudarlo a pasar de los 50 mil a los 17 millones de seguidores.

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Los clubes en la carrera de Vozinha

Vozinha inició su carrera profesional en el Batuque FC de su país, donde también defendió el arco de Mindelense. En 2012 salió por primera vez al exterior para jugar en Progresso de Angola, donde comenzó a utilizar su apodo como nombre identificatorio. Luego hizo experiencia en Zimbru de Moldavia, Gil Vicente de Portugal, AEL Limassol de Chipre y Trencin de Eslovaquia hasta su desembarco en Chaves en 2024.

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