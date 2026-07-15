Empezó el llanto: en España reclaman falta de Messi en la jugada del gol de Lautaro Martínez ante Inglaterra

En medio de los festejos de la Albiceleste, usuarios en redes sociales se quejan de una supuesta infracción del capitán.

La Selección Argentina completó un nuevo partido para la historia al eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Con épica, la Albiceleste dio vuelta el resultado para avanzar por 2-1 a la gran final del certamen que se define en Estados Unidos el próximo domingo ante España.

Los campeones del mundo en Qatar 2022 se ganaron el derecho de defender el título en el MetLife Stadium. Mientras todo era celebración en Argentina y en el vestuario de los dirigidos por Lionel Scaloni, las redes sociales se llenaron de llantos y quejas por el arbitraje de Ismail Elfath.

Concretamente, el reclamo cayó sobre una acción en particular: el gol de Lautaro Martínez para el 2-1 que definió la clasificación de Argentina. Usuarios, sobre todo españoles y fanáticos de Cristiano Ronaldo, pidieron falta de Lionel Messi sobre Djed Spence en la acción previa.

🚨El gol de Lautaro Martínez debió de ser ANULADO por falta previa.



Lionel Messi le da un pisotón al jugador inglés, sigue la jugada y marca Argentina.



Pero el VAR solo rebobina la jugada si es Egipto.pic.twitter.com/qX0F3qbJLY — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) July 15, 2026

Ni los jugadores ingleses reclamaron por la acción en el momento y los festejos argentinos se apoderaron del ambiente unos segundos después. La Albiceleste avanzó una ronda más y ahora intentará obtener la cuarta estrella mientras desde todos los rincones del mundo critican a la selección en una campaña de desprestigio infundada que apunta contra los méritos del equipo.

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Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

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