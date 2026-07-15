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Mundial 2026

El gol agónico de Lautaro Martínez en Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

A los 91 minutos, el Toro cabeceó dentro del área tras el centro de Lionel Messi desde la derecha.

El gol agónico de Lautaro Martínez vs. Inglaterra
© GettyEl gol agónico de Lautaro Martínez vs. Inglaterra

En un partido híper caliente, Lautaro Martínez se vistió de héroe en el tiempo adicional y convirtió el 2-1 agónico para que la Selección Argentina le gane a Inglaterra y clasifique a la final de la Copa del Mundo 2026. En un compromiso con la temperatura extremadamente elevada, la Albiceleste lo dio vuelta en los últimos minutos y ahora jugará ante España.

Inmediatamente después del envión por el golazo de Enzo Fernández apenas unos minutos antes, Lionel Messi se hizo cargo de la pelota en un momento crucial. Fiel a su eterna calidad, el astro empezó por su sector, desbordó y tiró el centro de derecha al segundo tiempo. Allí, en su zona de confort, el Toro lo cambió por gol y desató un delirio en Atlanta.

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Nahuel de Hoz
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