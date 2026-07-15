El desaforado festejo de Cuti Romero en la cara de Jordan Pickford por el gol de Enzo Fernández ante Inglaterra

El defensor argentino se desahogó en el tanto del empate y se lo gritó bien cerca al arquero de Everton.

En Atlanta, la Selección Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y triunfó por 2-1 para meterse en la gran final del Mundial 2026. Enzo Fernández y Lautaro Martínez anotaron los goles para el combinado albiceleste, con dos asistencias de Lionel Messi.

Al igual que en los otros tramos de eliminación directa, Argentina supo sufrir y reaccionar en la última parte del partido. Luego de la apertura del marcador en los pies de Anthony Gordon, el empate de Enzo significó un importante desahogo para todo el plantel de Scaloni.

Después de arrinconar a Inglaterra, el volante de Chelsea fue efectivo con un remate desde media distancia. Mientras la pelota tocaba la red, Cristian Romero explotó con un grito de gol e intimidó a Jordan Pickford, arquero del conjunto británico.

Rivales en la Premier League, Cuti se agachó para gritarle bien fuerte el empate al abatido arquero inglés. Minutos más tarde, de cabeza, Lautaro Martínez la mandó al fondo de la red con Pickford expuesto, saliendo mal debajo de los tres palos.

Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

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